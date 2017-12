Haal alles uit het nieuwe jaar!

Is 2017 niet gegaan zoals je had gehoopt? Of wil je echt alles halen uit het nieuwe jaar? Zo begin je 2018 goed!

Schone lei

Of je nu een leuk of minder leuk jaar achter de rug hebt, het is altijd goed om het nieuwe jaar te beginnen met een schone lei. Ruim bijvoorbeeld je huis eens goed op of breng een bezoekje aan de kapper en ga voor een nieuwe coupe.

Maak een ‘2018 bucketlist’

Schrijf op een lijstje alle dingen die je dit jaar wilt doen. Dit zijn niet per se goede voornemens, maar gewoon activiteiten. Houd ze dus enigszins realistisch. Wil je bijvoorbeeld een festival bezoeken, een dagje naar de Efteling of een nachtje kamperen? Schrijf zo veel mogelijk dingen op, streep af wat je hebt gedaan en aan het eind van het jaar zie je in een oogopslag welke leuke dingen je allemaal hebt gedaan!

Houd een dagboek bij

Door het digitale tijdperk staan we soms niet meer stil bij de mooie momenten. We willen alles filmen of fotograferen en genieten daardoor vaak niet meer van het moment zelf. In plaats van alles vastleggen met je telefoon, kun je in een boekje ook aan het einde van elke dag opschrijven wat je allemaal hebt gedaan. Het hoeven echt geen lange verhalen te worden, een paar zinnen of een rijtje met leuke momenten is genoeg. Als het jaar is afgelopen, kun je alles nog eens nalezen.

Of maak wel een filmpje

Wil je toch liever filmen dan schrijven? Dat kan natuurlijk ook. Het is leuk om van de filmpjes die je hebt gemaakt een maandoverzicht te maken. Zoek een leuk nummer dat past bij de maand januari en plak alle filmpjes die je die maand hebt gemaakt achter elkaar. Als je dit elke maand of kwartaal doet, heb je aan het eind van het jaar een persoonlijk jaaroverzicht.

Hoe begin jij goed aan het nieuwe jaar?