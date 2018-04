Ha! Dit is dus waarom je kat je volgt wanneer je naar het toilet gaat

Eerder ontfutselden we al waarom katten – soms tot vervelend aan toe – werkelijk overal op gaan liggen, maar nu blijkt ook de achtervolging naar de wc zo zijn redenen te hebben. Want waarom is je pluizenbol altijd zo geïnteresseerd in het kleine kamertje?

Lees ook: Pak die koffers maar: op dit eiland kun je met katten knuffelen

Je blaas staat zowat op springen of je moet ontzettend nodig een grote boodschap te doen, maar eenmaal rennend naar de wc besef je dat je niet de enige bent. Je kat verliest je namelijk geen moment uit het oog, en dus sprint-ie enthousiast met je mee naar het toilet.

Wetenschappelijke uitleg

Maar waarom juist op dit moment en niet wanneer je bijvoorbeeld even naar de slaapkamer loopt? De specifieke wetenschappelijke uitleg is volgens kattenexpert en gedragstherapeute Anneleen Bru helaas niet bekend. Maar wel zijn er een aantal mogelijke redenen waarom je kat je zo graag vergezelt tijdens je wc-bezoek.

Aandacht

Zo zou een van de redenen zijn dat je kat gewoonweg aandacht wil. ‘En omdat je op de wc niet veel beter te doen hebt, buiten even naar je smartphone staren, weet je kat al snel dat ze op dat moment kans maken op een beetje aandacht. Logisch dus dat ze dan naar jou komen.’

Onvoorspelbaar

Al is dat niet het enige. Zo laat Anneleen weten dat wij mensen vaak onvoorspelbaar gedrag vertonen. We staan uit het niets op, lopen door het huis heen en zitten maar weinig stil. En da’s voor katten nogal verwarrend. Wanneer jij er dus eens lekker voor gaat zitten, ben je voor een kat voorspelbaar en is die maar wat graag in je buurt.

Geuren

Als laatste zouden katten van geuren houden. En laten we eerlijk zijn: als we een bezoek aan het toilet brengen, is het vaak een explosie van geuren. Ook al blijf jij misschien volhouden dat je naar bloemetjes ruikt, jouw kat weet inmiddels wel beter. Al lijken ze het dus blijkbaar minder erg te vinden dan je partner of kinderen.

Bron: Newsmonkey.be | Beeld: iStock