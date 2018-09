Weekendje weg? Dit zijn de leukste bestemmingen voor een minicitytrip

Kun je in Londen of Parijs weken ronddwalen, deze vijf steden leer je in een weekend al goed kennen. Ideaal dus voor een minicitytrip.

Porto

In Porto voel je je onmiddellijk thuis. Ontdek de smalle steegjes van de Ribeirawijk, staar naar de typisch blauwe azulejos-tegels, proef van de heerlijke port en Douro-wijn en snuif cultuur op in het indrukwekkende Casa de Serralves-museum.

Niet-te-missen: De Nederlands sprekende Belg Paolo Guffens opende hier de Bird of Passage coffeeshop. Ga een koffietje drinken om te informeren naar de must-do’s in de stad. Locals know it better. Birdofpassagecoffee.com

Tbilisi

Hou jij van steden waar je weinig toeristen tegenkomt? Dan is Tbilisi jouw bestemming. De hoofdstad van Georgië has it all: enorm vriendelijke locals, hippe koffiebars en goede restaurants, lokale markten, kunstgalerijen en boetiekjes.

Niet-te-missen: Alleen al voor het Rooms hotel zou je naar Tbilisi reizen. Het heeft een heerlijke binnentuin, een lounge vol boeken, een bad op pootjes naast je heerlijke bed en een waanzinnig ontbijtbuffet. ’s Avonds tik je een wijntje weg bij Vino Underground (15 Galaktion Tabidze St.). Roomshotel.com

Valencia

Valencia heeft alles in huis voor de ideale citytrip. Heerlijk eten (paella!), een gezellig oud centrum met overal sinaasappelboompjes, moderne architectuur, een levendig uitgaansleven én een strand. Tip: huur een fiets, er zijn prima fietspaden dn zo ben je overal lekker snel.

Niet-te-missen: Van een echte paella Valenciana genieten in Arrocería Duna. Je eet er het lokale gerecht met je voeten in het zand en zicht op de zee. Arroceriaduna.es

Lyon

Het centrum van Lyon staat op de Werelderfgoedlijst, zo oud en goed bewaard is het. Loop over de prachtige pleinen, bewonder de schitterende renaissancegebouwen en strijk dan neer in een fabuleus restaurant.

Niet-te-missen: Ga naar kathedraal Notre Dame de Fourvière, die ligt op het topje van een heuvel en biedt een fantastisch uitzicht over Lyon. Als je een beetje verder doorloopt, zie je een Romeins theater dat nog steeds wordt gebruikt voor optredens.

Oslo

In Scandinavië stelen Stockholm en Kopenhagen al jaren de show, maar Oslo is minstens zo mooi. Oud en modern wisselen elkaar hier prachtig af, er valt heel wat te beleven op food- en designvlak, er hangt een typische Scandi cool vibe en je bent er omgeven door oneindig veel groen.

Niet-te-missen: Het Opera Huis, een architecturaal hoogstandje. Operaen.no/en/

Tekst: Marie Monsieur | Beeld: Shutterstock