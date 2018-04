Geen bad in huis? Met deze ‘bath bucket’ is dat verleden tijd

Helaas is niet iedereen gezegend met een bad in de badkamer. Heb jij ook alleen een douche en zou je niets liever willen dat je eigen bad thuis? Dan hebben we goed nieuws voor je: de ‘bath bucket’, een soort draagbaar bad dat in iedere badkamer past. En die scoor je al voor een paar tientjes.

Ja, hij lijkt een beetje op een teiltje of emmer, maar dan vele malen groter. Volgens de makers heeft de zogeheten ‘bath bucket’ een capaciteit van 200 liter en past er een volwassen persoon in. Hé, is dat even makkelijk!

Voor €49,95 heb jij al je eigen bad – en die koop je hier. De ‘bath bucket’ is verkrijgbaar in drie kleuren. Ga jij voor wit, blauw of roze?

Bron: Lindanieuws | Beeld: Bath Bucket