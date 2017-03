Flair’s tips voor maart

Wat te doen in maart? Met deze tips kom jij de maand wel door!

To-do in maart

Dit zijn onze favorieten van maart -met dit keer veel exposities- die je eigenlijk écht niet mag missen.

Unieke foto’s van Marilyn Monroe

Twee legendarische fotografen (Milton Greene en Douglas Kirkland) en één icoon: Marilyn Monroe. Een expositie bestaande uit unieke foto’s van ’the woman who made love to the camera’. Milton Greenes maakte meer dan 5000 foto’s van Monroe. Douglas Kirkland staat vooral bekend om zijn beelden van beroemdheden als Coco Chanel, Charlie Chaplin, Angelina Jolie én zijn reeks foto’s voor de serie ’An Evening with Marilyn Monroe’. Komt dat snel nog zien, tot en met 5 maart in Amsterdam. Informatie: www.eduardplanting.com.

De sloppenwijken van Brazillië

‘Inside The Mind Of Favela Funk’ is een documentaire over pornografische en vrouwonvriendelijke muziek, gedraaid in de gangster-gedomineerde favela’s (sloppenwijken) van Brazillië. De Nederlandse Elise woonde een tijdje in deze wijk en haar dagelijkse ervaringen waren het beginpunt voor deze documentaire. Met de vertrouwensband die ze opbouwde met de locals, kreeg ze een bijzondere kijk in het leven van de jongeren en ging ze op zoek naar de relatie tussen de lyrics van favela funk en het (liefdes)leven van de jeugd. Het is een kijk in de wettenloze subcultuur van bendes, geweld en sex, maar tegelijkertijd een verhaal over geloof, hoop en liefde. Zien! www.melkweg.nl

Catwalk in het Rijksmuseum

Het Rijksmuseum schittert met de tentoonstelling Catwalk. De mooiste kostuums uit 1625 tot 1960, van topstukken uit de Gouden Eeuw tot iconische Yves Saint Laurent Mondriaanjurk. Zien dus! Tot 15 mei in het Rijksmuseum in Amsterdam. Check: www.rijksmuseum.nl.

David Bowie

Een bijzondere tentoonstelling die, wegens het overlijden van David Bowie in januari, met vier weken wordt verlengd. Absoluut het bezoeken waard! Je vindt er onder meer originele kostuums, fotografie, handgeschreven songteksten en zeldzaam materiaal van het muziekicoon. Tot en met 10 april te bewonderen in het Groninger Museum. Zie www.groningermuseum.nl voor meer informatie.

Bijzonder breiwerk

Van Coco Chanel tot Vivienne Westwood: bijzonder breiwerk uit de geschiedenis, tentoongesteld in de Kunsthal in Rotterdam. De evolutie van het breien, van eerst met de hand naar machinewerk, tot 13 maart te zien! Meer weten? Ga naar www.kunsthal.nl.

The Sixties

De jaren ’60 zorgden voor heel wat reuring. Van mode tot muziek, cultuur en fotografie… Het Tropenmuseum neemt ons mee 50 jaar terug in de tijd met The Sixties – A Worldwide Happening. Te zien tot 13 maart in Amsterdam. Informatie: www.tropenmuseum.nl.

Holland zingt Hazes

Voor de vierde keer komt Holland zingt Hazes weer terug naar de Ziggo Dome in Amsterdam, die voor even wordt omgedoopt tot grootste kroeg van Nederland. Lekker luidkeels meezingen met de bekendste hits van de nog steeds immens populaire volkszanger. Van 17 tot 19 maart! Bestel hier je kaartjes met 50 procent (!) korting!

Foodfestival

Het Foodfestival Amsterdam komt dit jaar met een speciale Paaseditie! Van 24 tot 28 maart wordt de RAI in Amsterdam omgetoverd tot een walhalla van foodtrucks. Mmm… Moet. Je. Heen. Check www.foodfestivalamsterdam.nl voor meer informatie.

Ready To Fish shoppen

Pareltjes van kleding vis je op 27 en 28 maart uit de stock sale van Ready To Fish in Amsterdam. Fan van Ilja Visser en haar tijdloze stukken? Dan mag deze uit-tip niet ontbreken in je agenda. De prijzen voor deze kledingstukken liggen tussen de 15 en 75 euro. Check het Facebook-event voor meer informatie.

Wat ga jij doen in maart? Deel ook jouw uit-tips!

