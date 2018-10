Hoe lekker: eind deze week belooft het weer 20 (!) graden te worden

Afgelopen maanden hebben de weergoden ons getrakteerd op tropische temperaturen, maar nu moeten we er toch aan geloven: de regenachtige herfst. Maar er komt nog een klein cadeautje aan. Geloof het of niet, maar eind deze week belooft het kwik weer flink op te lopen.

Oktober is allesbehalve droog begonnen en ook morgen blijft het relatief koud, maar er komen betere dagen aan. Aan het einde van de week zou het zelfs weer 20 graden worden, en er is zelfs een kans dat het nóg warmer wordt.

Kleine nazomer

Vanaf woensdag gaan de temperaturen in de lift en kunnen we genieten van een kleine nazomer. Op donderdag en vrijdag wordt het ’t warmst, met temperaturen rond de 20 en 21 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het met 16 tot 18 graden wat koeler, maar blijft het wél droog. Komend weekend dalen de temperaturen weer, dus vergeet vooral niet naar buiten te gaan.

Niet normaal

Zo’n nazomer is rond deze tijd van het jaar niet normaal; voorgaande jaren lagen de temperaturen rond de 17 graden. Maar we hoeven nog niet helemaal afscheid te nemen van het aangename weer, want volgens de berekeningen van Weerplaza is een echte winter op lange termijn nog niet in zicht. En dat vinden we helemáál niet erg.

Bron: AD.nl | Beeld: iStock