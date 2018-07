Droombaan-alert: Nutella is op zoek naar chocoladetesters

Vind jij het geen probleem om middenin de nacht wakker gemaakt te worden voor een boterham met Nutella, klinkt een Nutella-donut als muziek in jouw oren én zou je stiekem het liefst zwemmen in een bad gevuld met het broodbeleg? Dan is het nú hoog tijd om een carrièreswitch te maken, want Ferrero – de producent van de beroemde hazelnootpasta – is op zoek naar chocoladetesters.

Van een pannenkoek met Nutella tot een grote lepel rechtstreeks uit de pot: kun jij geen genoeg krijgen van het zoete goedje? Dan is deze baan op jouw lijf geschreven.

60 chocoladetesters gezocht

Ferrero is voor hun Nutella-producten op zoek naar maar liefst 60 testers die maar aan twee dingen hoeven te voldoen. Eén: je moet van chocolade met hazelnoten houden, twee: je moet willen afreizen naar het pittoreske Alba in Noord-Italië, waar de hoofdvestiging van Ferrero te vinden is. Het is een pre als je met computers overweg kan en het is wel zo handig als je geen voedselallergieën hebt, zodat je alles kunt proeven wat je wordt voorgeschoteld.

Cursus

Als je een van de uitverkorenen bent, mag je op 30 september aanstaande starten met je nieuwe droombaan. Deze begint met een cursus van drie maanden, waarin je smaak- en reukvermogen verder worden ontwikkeld. Weet je niet hoe snel je moet solliciteren voor deze fantastische functie? Dat kan hier. Succes!

