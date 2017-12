Oeps: we drinken rode wijn dus helemaal verkeerd

Rode wijn. Jup, we love it. Heerlijk bij een stukje vlees, een kaasje of simpelweg als borrel. We weten welke wijn ons het meest aanspreekt en welk wijnjaar het beste is. Maar er is een ding waarin we ons altijd vergist hebben…

De Sydney Wine Academy heeft namelijk een onderzoek gedaan naar de temperatuur van wijn. Het team van wijnexperts heeft over de hele wereld zijn vaardigheden opgedaan. En wat blijkt: zo’n 82% van de mensen drinkt rode wijn op kamertemperatuur. Goed toch, zou je zeggen? Niet dus: dat is dus eigenlijk helemaal de verkeerde manier.

Maar hoe moet het dan wel?

Rode wijn hoort geserveerd te worden op een temperatuur tussen de 12 en 18 graden. Doordat de wijn wat koeler is, zou de smaak meer in balans zijn. Plaats die rode wijnflessen dus héél even in de koelkast voordat je ze tijdens het kerstdiner serveert.

