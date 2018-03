Drie keer per week sporten zorgt voor een snellere bevalling

Van frikandellen speciaal tot aan romige aardbeienmilkshakes: tijdens je zwangerschap kunnen je cravings nogal uit de hand lopen. Maar jezelf naar de sportschool slepen? Nah, daar moet je niet aan denken. Toch is het volgens een onderzoek van The European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology niet verkeerd om tijdens de zwangerschap een paar keer per week in de gym door te brengen.

Eh… moet dat?

Het klinkt namelijk makkelijker dan het is, want zeg nou eerlijk: heb jij met die dikke buik écht zin om in de weer te gaan met gewichtjes en wandeling op de loopband?

Bijna een uur minder ellende

Zin, of niet: wél sporten kan zeer positieve gevolgen hebben voor het verloop van de bevalling. Uit het onderzoek blijkt nu dat vrouwen die drie keer in de week sporten tijdens hun zwangerschap, er welgeteld 53 minuten korter over doen dan vrouwen die hun sportpas negen maanden in hun portemonnee laten zitten. En ja, dat is dus iets langer dan een aflevering van Grey’s Anatomy.

Blokkie om

En wanneer je bevalling toch niet zo lekker gaat als je hoopt, maakt dat kleine uurtje natuurlijk opeens een wereld van verschil. Maar om daarvoor nou drie keer in de week in de sportschool te moeten staan. Hmmm… wij weten het zo net nog niet. Een gezonde en fitte levensstijl tijdens je zwangerschap heeft natuurlijk alleen maar pluspunten, maar iets minder bekers Ben & Jerry’s inslaan en meerdere keren per week even een blokkie om klinkt toch íets aantrekkelijker…

Beeld: Hollandse Hoogte