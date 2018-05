(Don’t) Go fetch! ‘Spelen met een stok kan gevaarlijk zijn voor een hond’

Een dikke tak weggooien en je hond erop afsturen om ‘m te gaan halen is de normaalste zaak van de wereld. Toch zouden hondenbezitters de eerstvolgende keer dat ze met een stok in de aanslag staan twee keer na moeten denken voor ze ‘m een goede zwieper geven; het spelen met een stuk hout kan voor een hond namelijk gevaarlijk zijn.

Gespiesd

Volgens EditieNL, dat sprak met Suzanne Welling van de Martin Gaus Hondenschool Lelystad, gaan er zelfs iedere week, “veel vaker dan mensen denken”, honden dood na het spelen met een stok. “Honden worden bijvoorbeeld gespiesd als de stok rechtop in het gras belandt, of de stok komt met de punt in de keel terecht. Ook kan de hond overlijden door het inademen van een stuk schors.”

‘Het scheelde niks’

Ook in Engeland wordt gewaarschuwd voor het spelen met een stok. Daar verscheen deze week het verhaal van de driejarige labrador Willow in de media, die twee uur lang geopereerd is .om een stok van bijna dertig centimeter uit haar keel te laten verwijderen. “Het stuk hout was onder haar tong en in de keel van het dier geschoten. Het scheelde slechts enkele milimeters of het ding had haar ruggengraat geraakt”, aldus Willow’s baasje tegen Daily Mail. Het stuk hout is uiteindelijk via de schouder van de viervoeter verwijderd.

Verstoppertje

Welling benadrukt dat het belangrijk is dat hondenbaasjes de risico’s van het gooien met een stok of stuk hout kennen. Ze zegt niet dat je nooit meer met een stok moet gooien, maar raadt aan om een ‘gewoon’ hondenspeeltje zoals bijvoorbeeld een bak te kiezen. “Ook kun je in plaats van iets te gooien, een speeltje verstoppen. Wegrennen en plotseling moeten stoppen, is sowieso niet goed voor een hond. Dus gooien raad ik af.”

Beeld: iStock

