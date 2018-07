Dít zijn de populairste honden- en kattennamen van 2018

Lijstjes, altijd leuk. Vandaag verscheen de jaarlijkse top 5 van dierennamen. Staat de naam van jouw kat of hond toevallig in het rijtje en ben je helemaal on trend?

Max Verblaffen

Max staat bij de honden opnieuw op de eerste plek. In 2016 kwam de naam met stip op één binnen. Het vermoeden is dat de populariteit te maken heeft van het succes van Max Verstappen in de Formule 1. Sinds zijn intrede in de hoogste klasse van de autosport wordt de naam Max vaak gebruikt. Pip is bij de hondenbezitters ook in trek en steeg van de vierde naar de tweede plek, gevolgd door Bella, Bailey en Bo.

Disney-inspiratie

Bij katten wordt het meest gekozen voor Luna. Deze naam heeft Pip van de eerste plek verdrongen. Nala is ook in trek. De kattennaam uit The Lion King, die vorig jaar de top vijf binnenkwam, staat nu op de derde plek. Daarna volgen nieuwkomer Coco (hoogstwaarschijnlijk dankzij de gelijknamige Pixar-film van vorig jaar) en – heb je ‘m weer – Max. De naam Tijgertje is uit de gratie. Vorig jaar viel de naam al uit de top vijf en hij staat nu ook niet meer in de top tien.

Onderzoek

Het namenonderzoek wordt sinds 2006 jaarlijks uitgevoerd door huisdierenverzekeraar Reaal Dier & Zorg. De uitkomsten zijn gebaseerd op een analyse van ruim 120.000 polishouders.

Beeld: iStock