Dieet smakelijk: wel afvallen, niet hongerlijden

Je wilt een paar kilo kwijtraken, maar ziet tussen de dieethypes het bos niet meer? Maak je niet dik. Deze tien afvalmethodes werken wél.

1. Het Zone dieet

Wat

Het Zone Dieet is gebaseerd op de theorie van de Amerikaanse kinderarts dr. Sears en valt onder de zogenaamde hormonale diëten. Concreet: het reguleert je bloedglucosewaarden en je hormoonhuishouding.

Hoe

Je maaltijden en snacks bestaan uit dertig procent proteïne (wit vlees, zoals kip), dertig procent vetten (omega 3-vetzuren) en veertig procent koolhydraten (groente, fruit, vezelrijke voeding). Elk ‘deel’ heeft ongeveer de grootte van je vuist, dus geen gemiep met calorieëntellen. Kanttekening: brood, aardappelen en pasta mogen maar een kwart uitmaken van je portie koolhydraten.

Waarom

Je eet veel fruit en groente in combinatie met eiwitten uit vetarm vlees of eiwitproducten én je beweegt meer. Deze combi zorgt ervoor dat je langzaam, maar gestaag afvalt.

Is het vol te houden?

Ja, want er is niks echt verboden. Daarnaast eet je nog steeds minstens drie maaltijden en twee snacks per dag, waardoor je nooit echt hongerklop hebt. Hoewel je pas na een paar weken resultaat zal zien (vochtverlies daargelaten), is de kans wel groot dat de kilo’s eraf blíjven.

2. Go vegan

Wat

Als je kiest voor een veganistisch voedingspatroon, dan eet of drink je niets met dierlijke ingrediënten of waarvoor dieren zijn gebruikt. Uiteraard geen vlees of vis dus, maar ook geen zuivel, eieren of honing en soms zelfs geen snoep (gelatine of schellak), brood (L-cysteïne) of wijn of bier (vislijm).

Hoe

Je eet heel veel groenten en fruit, granen, noten en peulvruchten en kookt vaak vers: in pakjes of zakjes zijn bijna altijd dierlijke ingrediënten verwerkt. Ook op feestjes of buiten de deur is het gesnack afgelopen, want de kans dat dat toevallig vegan is, is nihil.

Waarom

Daarbij ga je bewuster eten, waardoor je minder snel iets in je mond zult stoppen.

Is het vol te houden?

Ja, maar een vegan lifestyle vereist wel research en een dosis gezond verstand. Het is belangrijk dat je alle essentiële voedingsstoffen binnenkrijgt en dat is soms nog best gepuzzel met een vegan dieet. Pluspunt: je moet veel groenten, fruit, noten en zaden eten om aan dezelfde hoeveelheid calorieën te komen als je met een stukje kaas, vlees of vis binnenkrijgt. De hele dag door eten is dus prima. Geen idee waar je moet beginnen? Op veganchallenge.nl doe je dertig dagen lang mee met een grote groep andere vegan-beginners en word je (gratis!) online begeleid en ondersteund.

