Deze roze koffie is perfect om je middagdip te verslaan

Niet alleen in de ochtend maar ook rond een uur of drie in de middag schreeuwt je lichaam er bijna om: koffie! Vooral aan het begin van de week kan het zijn dat je een extra bakkie nodig hebt om op gang te komen, maar de pink latte brengt hier verandering in. Want moet je ‘m nou eens zien; alleen al het aanzicht van deze koffie verslaat die middagdip, toch?

Van broccolikoffie tot koffie uit een donut: op het gebied van koffietrends hebben we al heel wat voorbij zien komen. Aan dit rijtje voegt zich nog een nieuwe trend toe, namelijk de pink latte.

Rozenblaadjes en eetbare glitters

Bij S3 Coffee Bar in San Diego kun je de roze koffie bestellen. Deze latte bestaat uit koffie, kruidenthee, amandelmelk, rozensiroop en honing. Om ‘m helemaal af te maken wordt de koffie afgetopt met rozenblaadjes en eetbare gouden glitters.

Geen koffie is te gek

Als koffieliefhebber kun je de Amerikaanse koffiebar eigenlijk niet overslaan in je leven. Je kunt er namelijk niet alleen terecht voor de pink latte, maar je kunt er bijvoorbeeld ook gouden cappuccino’s en regenbooglattes bestellen. Dat maakt de keuze alleen wél een stuk lastiger…

Bron: Gazet van Antwerpen | Beeld: Instagram