Deze (onverwachte) dingen kun je in de Airfryer bereiden

Gooi je frituurpan maar bij het grofvuil, want die heb je voortaan niet meer nodig. Een lekkere snack voor in het weekend bij de borrel is namelijk gewoon in de Airfryer te bereiden. Net als broodjes, taarten, frikandelbroodjes, en ga zo maar door.

Oftewel: een echte alleskunner die Airfryer. Hieronder hebben we de lekkerste (onverwachte) snacks voor je op een rijtje gezet, zodat jij ze alleen nog maar in de bakschaal of op het rooster hoeft te gooien!

Frituurhapjes

Van patat tot aan bitterballen: vrijwel elke ‘vette’ snack heeft tegenwoordig een Airfryer-variant. Net zo lekker, veel minder vet. En niet te vergeten geen last meer van die eeuwige stinklucht van de frituurpan.

Pizza

Voor een hele pizza is-ie misschien net even te klein, maar onder andere piccolini’s of mini pizza’tjes passen er prima in.

Biefstuk, karbonade en gehaktballen

Je hoeft je favoriete stuk vlees echt niet in een kilo boter te laten sudderen om ‘m lekker te krijgen. Daarnaast is je lijf zowel van binnen als van buiten niet bepaald blij met zo’n dikke klodder boter. Gewoon lekker in de Airfryer dus!

Groenten

Courgette, aubergine, maiskolfen: allemaal prima geschikt om te roosteren in de Airfryer.

Falafel

Ben jij gek op een pita falafel? Die maak je dus nu heel simpel zelf. Waar ze in de koekenpan nog weleens mislukken, heb je daar met de hete lucht van de Airfryer gelukkig geen last van.

Cake en cupcakes

Voor deze lekkere zoetigheden heb je voortaan geen oven meer nodig.

Cheesecake

Say what?! Ja, ook een overheerlijke cheesecake kan gewoon zo de Airfryer in. En lekker dat-ie is!

