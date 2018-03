Deze Nederlandse limoncello is volgens experts de allerlekkerste ter wereld

Nu de temperaturen langzaamaan weer wat beter worden, komt de tijd van borrelen op het terras ook weer dichterbij. We horen de Gin & Tonic’s en Chardonnay’s dan ook al onze naam roepen, al is er natuurlijk één drankje dat we dit voorjaar zeker niet mogen vergeten: de limoncello. En laten we in ons land nou net de állerlekkerste hebben!

Oke, onder het genot van een pizza’tje en de Italiaanse zon is die misschien wel het fijnst, maar qua smaak hoef je er in principe het land niet voor uit. Het populaire drankje van het Nederlandse merk Fiorito ging er tijdens de World Spirits Awards 2018 namelijk met de winst vandoor en mag zich sindsdien dan ook de allerlekkerste ter wereld noemen. En da’s voor een bedrijf dat pas sinds zeven jaar limoncello’s maakt toch een bijzondere prestatie.

De oprichter van het merk, Franco Fiorita, is dan ook door het dolle heen. Hij vindt het een eer en tegelijkertijd bijzonder dat zijn merk zo goed scoort. ‘Dat we als Nederlands merk winnen van alle Italiaanse collega’s is natuurlijk erg bijzonder.’ Genoeg reden om de limoncellio, die door ‘de frisheid van vergeperst sap en een goede balans tussen suikergehalte en zuur en intense citroenaroma’s’ het absolute voorbeeld van de perfecte limoncello wordt genoemd, eens te gaan uitproberen.

Zet jij de glazen alvast klaar?

Fiorito Limoncello wint dubbel goud bij Word Spirit Awards 2018 https://t.co/N8z2H1IClJ pic.twitter.com/FYxl1CWNSi — Alessandro Di Lella (@dilella) 26 maart 2018

