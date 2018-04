Deze heerlijkheden liggen binnenkort in de supermarkt

Deze week vond de Culi Perslunch plaats, waar allerlei nieuwe culinaire producten werden gepresenteerd. Charlotte Russel nam namens Flair een kijkje en ontdekte een wereld van lekkernijen. Hieronder een greep uit het – grote! – aanbod.

Lees ook: Rennen: vanaf vandaag vind je Red Velvet chocoladerepen in de supermarkt

Ik heb van alles geproefd; van zeewierthee tot Aziatische sperziebonen. Ik heb me volgestouwd met kaasbitterballen van Kwekkeboom gevuld met Old Amsterdam en gekarameliseerde brownies geserveerd met heerlijk, calorie-arm ijs van Oppo terwijl ik langs de kraampjes liep waar de nieuwste kookboeken werden gepresenteerd.

Bij binnenkomst liep ik tegen een kraampje op waar drie vrouwen allerlei Surinaamse lekkernijen presenteerden. ‘Gemberbier’ las ik en sloeg het glaasje met de gelige vloeistof erin achterover. Tranen sprongen in mijn ogen en ik kreeg het meteen warm. Extra pittig, stond er nog in kleine letters onder. Pittig dus, maar wel erg lekker en de andere toastjes en etenswaren vielen ook in de smaak. Maak kennis met het boek SuriMAM Cooking. Bij de drie zussen Moreen, Arentha en Martha Waal is het koken er met de paplepel ingegoten, en dat proef je!

Knappe kop

Al lopend langs de andere kraampjes viel mijn oog direct op een knappe kop. Wat deze kok had geserveerd was een stukje kalfvlees, sous-vide gegaard, met een klein beetje bimi (een soort broccoli), en een eetbaar viooltje. Alle ingrediënten kwamen uit de multifunctionele stoomovens van AEG.

Door naar de andere kraampjes stopte ik even om de acht verschillende olijfolies uit te proberen die waren uitgestald. Mijn favoriet is toch wel zeker de zwartetruffel-olijfolie van Valderrama. Ik was iets te enthousiast bij de wasabi-olie, waardoor mijn mond voor de tweede keer die middag lichtelijk in brand stond, maar dat werd goed opgelost door de frisse pandanblad-olie.

Het volgende kookeiland stond in het teken van zeewier. Zeewierzout, zeewierthee (‘ruikt naar zeewier, smaakt naar thee’), zeewiersnacks, je kan het zo gek nog niet bedenken of het bedrijf Seaweed Harvest Holland heeft het in huis. De thee rook naar de zee, maar smaakte gewoon naar lekkere citroenthee. De snacks waren stukken gedroogd zeewier. Erg lekker, vooral als je in plaats van chocola of chips ook eens een gezonde snack wilt proberen.

Polderbokjes

Mijn aandacht werd getrokken door een ander kookeiland en de lekkere geuren van gebakken vlees die daar vanaf kwamen. Het bedrijf heet Nice to Meat en ik kreeg een lekker stukje polderbok aangeboden. In Nederland wordt steeds meer geitenmelk en geitenkaas geconsumeerd, hiervoor zijn wel geitjes nodig, maar geen bokjes. Deze worden doorgaans afgemaakt omdat ze weinig waarde hebben voor de boer. Nu is er een initiatief om bokjesvlees onder de aandacht van de consument te brengen. Wat ben ik blij dat ik geen vegetariër ben, dacht ik, dan zou ik al dit lekkers moeten missen. Toen draaide ik me om en stond oog in oog met een twee weken oud bokje. De boer had een paar van de lieve beestjes meegenomen waarvan ik nog geen minuut geleden het vlees had geproefd. Ze lagen tegen elkaar aan schattig te wezen, dus ik liep snel door zodat ik me niet schuldig begon te voelen. Nice to Meat you, polderbokjes.

Tekst: Charlotte Russel