De Paralympische Spelen voor beginners: wat je moet weten én wat ons nog te wachten staat

Nieuws over de ‘reguliere’ Olympische Spelen vliegt om je oren. Dan heeft Sven weer een gouden plak in de wacht gesleept, of was het toch Kjeld Nuis? Van onze Paralympische sporters hoor je veel minder en daar moet verandering in komen.

Bibian Mentel is op dit moment de bekendste Paralympische sportster. Zelfs nadat ze negen keer kanker overwon, vijf longoperaties heeft gehad en 74 keer is bestraald, heeft deze snowboardster maandag goud gewonnen op de Spelen. Een bewonderenswaardige prestatie.

Vier medailles

Minder mensen weten dat zij niet de enige succesvolle sporter/sportster is van deze Paralympische Spelen. Lisa Bunschoten won maandag bij dezelfde sport zilver. Jeroen Kampschreur deed het nog beter: hij won dinsdag goud bij het zitskiën. Chris Vos sluit het rijtje met een zilveren medaille op de snowboardcross. Daarmee staat Nederland op vier medailles en een tiende plaats op de medaillespiegel.

Nog meer kansen

De Paralympische Spelen lopen nog tot zondag, dus genoeg kans voor alle sporters om nog een medaille binnen te slepen. Jeroen Kampschreur moet nog vier keer aan de bak bij het paraskiën, waar ook Niels de Langen en Jeffrey Stuut aan deelnemen. Bij de vrouwen staan daar Linda van Impelen en Anna Jochemsen aan de start. Vrijdag is het opnieuw de beurt aan para-snowboarders Renske van Beek, Lisa Bunschoten, Bibian Mentel en Chris Vos.

Bron: AD / Volkskrant | Beeld: AP Photo/Ng Han Guan