De laatste zomerdagen vieren we met deze fruitijsjes (en die maak je zo)

Het zomerse weer is, voor korte tijd, weer terug in het land. De komende dagen is het nog goed vertoeven, maar aan het einde van de week gaat het regenen en daalt de temperatuur. We gaan er nog even stevig van genieten dus, en daar gaan deze heerlijke fruitijsjes goed bij helpen.

Lees ook: Met deze dressingrecepten houd je je salade wél gezond

Nu is ijs al iets waar je direct blij van wordt, maar deze leukerds zijn ook nog eens zonder suiker (behalve de natuurlijke suiker die fruit bevat) en ze zien er ook nog eens knap uit.

Zo maak je ze

Ingrediënten

Voor 3- 6 fruitijsjes met gele kiwi & aardbei

De hoeveelheid ijsjes die je maakt is afhankelijk van het formaat van de houdertjes die je gebruikt.

6 Zespri SunGold kiwi’s

250 gram aardbeien, zonder kroontje

Verder nodig: 2 maatbekers, waterijshoudertjes met stokjes, staafmixer

Bereidingswijze

Schil de gele kiwi’s en pureer met de staafmixer in een maatbeker helemaal glad. Doe in een tweede maatbeker de aardbeien en pureer die ook helemaal fijn. Giet als eerste een laagje kiwi in je waterijshoudertjes, doe de stokjes erin en zet die minimaal 4 uur in de vriezer, zodat ze goed bevroren zijn voor je de laag aardbei erin giet. Haal ze na 4 uur uit de vriezer en giet de laag aardbeienpuree er bovenop. Zet nu een nacht in de vriezer, zodat ze door en door bevroren zijn.

Tip: Nog sneller is het om een waterijsjesmaker te gebruiken die je ijsjes – nadat de unit vooraf ingevroren is – in een kwartiertje in de houder zelf maakt. Maar mocht je die niet in huis hebben, dan werkt bovenstaande methode ook perfect (al duurt die dan wel iets langer, het resultaat is er niet minder om).

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron & Beeld: Smulpaapje