Een croissantje als ontbijt? Niets liever. Sushi? Je kunt ons er ’s nachts voor wakker maken. De bedenkers van de croissushi moeten er ook zo over gedacht hebben, want zij besloten de twee hemelse lekkernijen met elkaar te combineren.

Bij Mr. Holmes Bakehouse in San Francisco, Los Angeles en Seoul kun je terecht voor een croissant gevuld met zalm, wasabi, gember, nori en sesamzaadjes. Om de sushibeleving compleet te maken wordt het broodje geserveerd met sojasaus.

Dé foodtrend van 2018

De croissushi, ook wel bekend als de California Croissant, staat al een tijdje op de menukaart van de bakkerijketen, maar het broodje wordt nu getipt als dé foodtrend van 2018. Opvallend is het in elk geval wel, en populair ook; ze gaan namelijk als warme broodjes over de toonbank. Zou jij ‘m willen proeven?

Bron: Het Laatste Nieuws | Beeld: iStock, Instagram