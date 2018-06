De bedgeheimen van twee vrouwen: ‘Ik heb nog nooit zulke perfecte borsten gezien als die van haar’

Zij is 29 en horecamedewerker. Zij is 28 en studeert logistiek. Ze zijn bijna twee jaar samen.

Kenza

Vorige bedpartners: ‘Vijftien’

De eerste keer samen: ’Na een feestje ging ik met haar mee naar huis. Aan de deur ontdekte ze dat ze haar sleutels vergeten was, dus haar zus moest ons binnen-laten. We kenden elkaar toen nog maar een week, maar ik voelde meteen dat dit meer was dan casual seks.’

We vrijen: ’Eén keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ’Ik heb nog nooit zulke perfecte borsten gezien als die van haar.’

Mijn favoriete standje: ‘Op z’n hondjes.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Ik zit vaak op haar.’

De hotspot: ’Ik heb geen favoriete plek om te vrijen. Waar we zin krijgen, hebben we seks.’

Grootste bedblunder: ‘Ik ben ooit in slaap gevallen tijdens het vrijen. Ik had er absoluut zin in, maar had te veel gedronken. De dag erna kreeg ik flink op mijn donder.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Ik hoef me niet te schamen in bed. Van nature ben ik eerder preuts, maar zij geeft me een veilig en open gevoel.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Voor mijn neus met zichzelf speelt.’

Ik droom weleens van: ‘Ik vind het een heel opwindende gedachte dat anderen zien hoe wij seks hebben.’

Nee, bedankt: ‘Seks met een man… En poep- en plasseks, natuurlijk.’

De ultieme turn-on: ‘Humor.’

Absolute afknapper: ‘Een gebrek aan hygiëne.’

Als ik klaarkom: ‘Barst ik in tranen uit.’

Ik geef mijn seksleven een 8

Kim

Vorige bedpartners: ‘Zestig’

De eerste keer samen: ‘Begon eerder als een onenightstand. We kenden elkaar nog maar een week toen we voor de eerste keer in bed belandden. Onze band bleek al snel veel dieper.’

We vrijen: ’Eén keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Haar kleine, stevige billen zijn helemaal zoals ik het graag heb. Ook haar volle lippen vind ik heel sexy.’

Mijn favoriete standje: ‘Het gevoel dat ik krijg van 69, heb ik bij geen enkel ander standje.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ’We liggen vaak naast elkaar en bevredigen elkaar dan.’

De hotspot: ‘Ik vind vrijen in een zwembad of een jacuzzi heel sensueel.’

Grootste bedblunder: ‘We zijn ooit aan een seksspel begonnen, maar uiteindelijk waren we allebei te dronken om nog maar iets te kunnen doen. De dag erna hebben we het – ondanks de kater – goedgemaakt.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Ik vind het fantastisch hoe snel we gelijktijdig kunnen klaarkomen door onze clitorissen tegen elkaar te wrijven.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Zich laat gaan op de dansvloer. Ze danst heel mooi.’

Ik droom weleens van: ‘Seks in het openbaar.’

Nee, bedankt: ‘Geen sm voor mij. Ooit probeerde ik anale kralen. Dat deed pijn en gaf me een erg onprettig, onderdanig gevoel.’

De ultieme turn-on: ‘Mensen met talent, die ergens echt heel goed in zijn.’

Absolute afknapper: ‘Smerige, onverzorgde mensen. En mensen zonder ambitie.’

Als ik klaarkom: ‘Gooi ik mijn hoofd naar achter of duik ik in mijn kussen, terwijl ik even kreun.’

Ik geef mijn seksleven een 7

Dit artikel komt uit Flair 24. Deze editie ligt nu in de winkel.

Beeld: IStock