Yum! Deze cocktails maken je zwoele zomeravond compleet

Met zulke warme temperaturen als nu gaat er niets boven een verfrissende cocktail. We bestellen tegenwoordig massaal gin-tonics op het terras, maar wist je dat je met gin nog veel meer kanten op kunt?

Er zijn namelijk veel meer cocktails waar een goede gin maar al te goed in thuis hoort. En die drankjes smaken niet alleen lekker op zichzelf, maar óók bij gerechten. Verras jezelf en kies eens voor een cocktail bij je maaltijd in plaats van een wijntje. Hieronder vind je het recept voor de Red Mare en de Triple Orange, die beide verrassend goed smaken bij je diner – dat je natuurlijk lekker buiten opeet op zo’n zwoele zomeravond.

Red Mare

Heerlijk met oesters!

Ingrediënten:

60 ml Gin Mare

75 ml verse tomatensap

3 scheutjes Worcestershire saus

3 scheutjes Tabasco saus

Een kneepje limoen

Een snufje zout

Bereiding:

Voeg alle ingrediënten samen in een shaker – let op: niet shaken – en schenk het met behulp van een strainer in een hoog glas met ijs. Garneer met een takje rozemarijn en een citroenschijfje.

Triple Orange Triple Orange

Zowel lekker bij vlees als vegetarische gerechten.

Ingrediënten:

50ml Gin Mare

200ml premium tonic (1724 preferred)

1 kleine lepel sinaasappeljam

5 scheutjes sinaasappelbitter

Bereiding:

Roer de sinaasappeljam, het bitter en de gin met een barlepel door elkaar. Voeg ijs en tonic toe en garneer met een oranje tintje.

Beeld: iStock, Gin Mare