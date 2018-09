SundayCheatday: deze chocolademilkshake met Baileys wil je nú proeven

Na een vakantie vol wijntjes, bitterballen en weinig sporten doe je waarschijnlijk hard je best om weer terug in shape te komen. Maar soms mag je jezelf best iets gunnen, toch? Deze chocolademilkshake is iedere calorie waard en is een échte traktatie. Go for it!

Ingrediënten (voor één grote milkshake/freakshake of twee kleine):

45 ml. Baileys

240 ml. melk

100 gram chocolade van Hands Off My Chocolate (Double Dark (70%) of Caramel Macchiato) (hou drie rondjes apart voor de topping)

3 bollen vanille-ijs

slagroom uit een spuitbus

koekrolletje (voor de topping)

nootjes (voor de topping)

Wat heb je verder nodig?

een mixer of blender

een ijslepel

een rietje

magnetron

een mooi glas om in te serveren

Bereidingswijze:

Schenk de shot Baileys in het de mixer of blender Voeg de melk toe Schep drie bollen ijs erbij Smelt de chocolade in de magnetron of au-bain-marie en schenk bij het melk-Baileys-ijsmengsel (bewaar een beetje chocolade om over het randje van de beker te druppelen voor het echte watertand-effect) Mix het geheel kort op de hoogste stand door elkaar Schenk de milkshake in het glas (en druppel de overgebleven chocolade over de rand) Top af met een flinke toef slagroom Hak de nootjes en chocolade en strooi over de slagroom Steek het koekrolletje en het rietje in de slagroom en top af met een chocoladerondje.

