Zóveel calorieën zitten er in één slokje witte wijn

Als je vanavond een glaasje wit inschenkt dan willen we natuurlijk niet al je pret bederven.

Maar naast dat alcohol niet al te goed is voor je lijf, is het ook niet zo goed voor je lijn.

Tellen maar

Want er zitten in een glas witte wijn van 125 milliliter maar liefst 84 calorieën. En ja, dit is een gemiddelde. We hebben het even verder voor je uitgerekend. Per normale slok drink je ongeveer 10 milliliter. Dat is geen klein nipje, maar ook geen keel openzetten, zeg maar. Als je dan 125 milliliter op wilt drinken dan doe je dat ongeveer in 12 slokken. En dat komt qua witte wijn dan weer neer op 7 calorieën per slók.

Glaasje minder

Drinkt misschien iets minder lekker, maar wel altijd goed om te weten. Of om aan je vriendinnen te vertellen, als jullie een borrel inschenken. Af en toe een glas water tussendoor is dus zo gek nog niet: daar zitten lekker veilig nul calorieën in, natuurlijk.

Beeld: iStock | Tekst: Tessa Heinhuis van Libelle