Zwanger? Met deze 5 tips zul je een stuk beter slapen

Het is een bekend fenomeen: als je zwanger bent wordt slapen steeds minder aangenaam. Je moet vaker naar het toilet, op je buik slapen gaat niet meer en je kunt maar niet wennen om de hele nacht op je rug te moeten slapen. Daarom hebben we 5 tips, waarmee je met een zwangere buik een stuk gemakkelijker kunt slapen.

De beste positie

Uit onderzoek van de American Pregnancy Association, kun je als je (hoog)zwanger bent het beste in de SOS-houding gaan liggen. Hiermee wordt ‘sleeping on the side‘ bedoeld. Voornamelijk slapen op je linkerzijde, zou voor zowel moeder als kind het beste zijn. Op deze manier kunnen in liggende positie namelijk de meeste voedingsstoffen je kindje bereiken, terwijl er zo min mogelijk druk op je lever wordt uitgeoefend. En dat slaapt – als het goed is – het meest comfortabel!

Slaap met veel kussens

Als je denkt dat je aan een kussen genoeg hebt in bed; think twice! Wanneer je zwanger bent, kun je niet genoeg kussens hebben. Zo kun je voor aan fijne slaaphouding namelijk het beste een kussen tussen je benen leggen, om zo de druk op je rug en heupen te verlichten. Om brandend maagzuur te voorkomen, is het ook aan te raden om een iets hoger hoofdkussen te gebruiken.

Drink minder voor het slapengaan

Hoe heerlijk het ook is om in de avond liters thee te drinken, wanneer je zwanger bent kun je dit beter laten. Als je zwanger bent, is de kans namelijk groot dat je veel vaker naar het toilet moet. Door minder te drinken in de avond, zul je ook (iets) minder vaak naar het toilet hoeven. Om toch gehydrateerd te blijven en niet wakker te worden van de dorst, kun je het beste de hele dag door kleine beetjes drinken.

Vermijd pittig eten

Heb je vaak last van brandend maagzuur? Probeer dan zo min mogelijk pittig eten te nuttigen. Ook kan je maagzuur in de nacht verminderen, door minder snacks in de avond te eten. Nog een tip is kleinere beetjes door de dag heen te eten, in plaats van drie grote maaltijden.

Neem een warm bad

Om beter te kunnen slapen, is het aan te raden om zo’n drie kwartier voor het slapengaan een warm bad te nemen. Dit verhoogt je lichaamstemperatuur in eerste instantie. Wanneer je lichaam weer haar gewone temperatuur bereikt, wordt er melatonine aangemaakt. En dit hormoon maakt je slaperig. Neem na het warme bad nog zo’n twintig minuten rust voor je in bed stapt, zonder afleiding van televisie op telefoon. Kies liever voor het lezen van een mooi boek of een doe een paar meditatie-oefeningen. Op deze manier kun je compleet ontspannen in bed stappen.

Bron: Pure Wow, Beeld: Sanoma Beeldbank