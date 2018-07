Slik: zó gevaarlijk is de zon echt

Heerlijk, bijkleuren in de tuin of even een zonnig terras opzoeken. Maar de zon kan ook je grootste vijand zijn.

‘De zon speelt een belangrijke factor bij het ontstaan van huidkanker’, zegt dermatoloog Jan Gutermuth. ‘Maar liefst negentig procent van alle huidkankers wordt veroorzaakt door blootstelling aan uv-straling. Het komt dan ook meestal voor op plaatsen die vaak niet zijn bedekt, zoals het gezicht. De kans dat je ooit actinische keratose – het voorstadium van huidkanker – krijgt, is erg groot. Het is belangrijk dat dat behandeld wordt, want als er niet op tijd wordt ingegrepen, is het risico op huidkanker groot. We onderscheiden twee soorten huidkanker: niet-melanomen en melanomen. Die laatste treden vaak op bij personen die weleens zijn verbrand, vooral tijdens hun jeugd. Meestal is een melanoom een opvallend, lelijk vlekje, eentje die er totaal anders dan de rest uitziet. Het is een erg agressieve vorm van kanker. Huidkanker komt vooral voor bij lichtere types, mensen met huidtype één en twee, maar iedereen kan het krijgen. Daarom raden we aan om jaarlijks je huid te laten controleren, want vroegtijdige opsporing maakt bij huidkanker absoluut het verschil.’

Het zit het nou met uv-straling?

‘Ultraviolette straling, met name UV-A en UV-B, beschadigt de cellen van de opperhuid, waardoor er mutaties optreden in ons DNA. Zodra de huid beschadigd is, zoals bij verbranding, is er geen weg terug. De schade is permanent en met een beetje pech lijden die mutaties tot het ontstaan van een kankercel. Daarom is het zo belangrijk om te veel zonstraling te vermijden en zonnebrandcrème te gebruiken, nog voordat je in de zon gaat. Wanneer je je pas ter plekke insmeert, is het eigenlijk al te laat.’

Zonnen zonder zorgen

Vermijd direct zonlicht tussen elf en vier uur, want dan is de uv-straling het sterkst. Zoek tussendoor ook de schaduw op en gun je huid voldoende rust.

Gebruik een zonnebrandcrème met een hoge factor (tussen de 30 en 50) die zowel tegen UV-A als UV-B beschermt (dit moet op de verpakking staan). Ga ook geroutineerd te werk: begin bij je gezicht en smeer helemaal naar beneden. Herhaal dit elke paar uur en wees daarbij niet te zuinig.

Draag bedekkende kleding en een hoed of pet, want ook je hoofdhuid kan verbranden.

Gebruik in een gematigd klimaat zoals Nederland in de winter een dagcrème met beschermingsfactor 15.

Dit is twee kaders uit het artikel ‘Ziek door de zon’ dat in Flair 29 staat. Hierin lees je bovendien interviews met vrouwen die echt huidkanker kregen door de zon. Deze editie van Flair ligt t/m 24 juli in de winkel.

Tekst: Marijke Clabots | Beeld: iStock