Zo bereid je jouw lichaam voor op de zomertijd

Dit weekend is het zover: we ‘mogen’ onze klok weer verzetten naar de zomertijd. In de realiteit betekent dat een uurtje minder slaap, maar hoe bereid je jouw lichaam nu goed voor op deze verandering?

Je biologische klok kan namelijk zeker wel in de war raken van dit ene uur dat je minder hebt kunnen tukken. De Amerikaanse slaapexpert Dave Gibson geeft enkele tips zodat de overgang naar de zomertijd iets soepeler verloopt.

Eerder slapen

Het klinkt misschien logisch, maar door eerder te gaan slapen help je jouw lichaam al om in het nieuwe ritme te komen. Begin vrijdag al met een half uurtje eerder naar bed te gaan, dan is op zaterdag dat uur vroeger niet zo erg. Ook kan het helpen om zondag het avondritueel te verschuiven door een uur eerder te gaan eten.

Opstaan

Mocht je nu moeite hebben om eerder te gaan slapen, het blijft natuurlijk ook weekend, dan kan het ook helpen om op zaterdag een wekker te zetten. We weten het, dat klinkt helemaal niet als muziek in onze oren, maar hierdoor lukt het misschien wel om deze dag vroeger onder de wol te kruipen. Het is het proberen waard toch?

Bron: Libelle | Beeld: iStock