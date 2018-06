Officieel zomer! Dit doet het nieuwe seizoen met je nachtrust

Ook al hebben we al een aantal zomerse dagen gehad, vandaag begint pas echt het grote zomerfeest. Want zoals gewoonlijk gaat op 21 juni de zomer officieel van start. Maar welk effect heeft het seizoen op je slaap?

De winter duurt altijd net íets te lang en daarom kunnen wij ons best voorstellen dat je hebt uitgekeken naar de eerste officiële zomerdag. De temperaturen stijgen en de zon is langer op, hoezee! Maar voor degenen die worstelen met slaapproblemen, kunnen de langere dagen een echte sleep killer zijn. Je lichaam produceert immers minder melatonine, het essentiële hormoon dat nodig is voor een gezonde slaapcyclus.

Dalende melatonineproductie

Dat zit zo: je melatonineproductie wordt dramatisch beïnvloedt zodra je ogen worden blootgesteld aan zonlicht. Als je elke nacht op hetzelfde tijdtip naar bed gaat maar je merkt dat je eerder wakker wordt dan normaal, omdat de zon in je slaapkamer schijnt, voel je misschien al slaapgebrek. Dit komt omdat je eerder wakker wordt dan je zou willen, vanwege de lage melatonineproductie.

Ter info: melatonine is het stofje dat ervoor zorgt dat jouw geest en lichaam in slaapstand komen. Bijvoorbeeld, als de avond nadert en het licht in onze omgeving afneemt, begint het hormoon melatonine te stijgen en daalt de lichaamstemperatuur. Hierdoor wordt je minder alert en ben je meer geneigd om in slaap te komen.

Minder slaap

Het ochtendlicht zorgt ervoor dat het niveau van melatonine daalt en dat je lichaamstemperatuur begint te stijgen. Ook krijgt het hormoon cortisol een opleving, waardoor je wakker, alert en actief wordt. Door de langere dagen gaat je lichaam pas later op de avond melatonine produceren en stopt deze productie eerder in de ochtend, vandaar dus minder slaap.

Komt deze summer insomnia jou bekend voor en heb je er last van? Dan is de beste tip om je kamer tijdens de zomermaanden zo donker mogelijk te maken. Hierdoor kun je je lichaam langer in de slaapmodus houden.

