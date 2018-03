Sheaboter: dít is het en zo wordt het gemaakt

Je hebt er waarschijnlijk nooit bewust bij nagedacht, maar in jouw make-upproducten, je dagcrème, je bodylotion en zelfs in je douchegel zou sheaboter kunnen zitten. De oorsprong van dit ingrediënt ligt in West-Afrika.

Lees ook: Dit make-up product kun je het beste weggooien na een griepje

Sheaboter is goed voor elk: het zit vol met vet, bevat vitamine C en is sterk vochtinbrengend en ontstekingsremmend. Het wordt vooral aangeraden om de boter op je lichaam te smeren of voor je haar te gebruiken, maar vroeger werd het product zelfs gebruikt als voedsel of medicijn. In Europa kun je echter lang zoeken naar de noten van de sheaboom, waar de boter uit gewonnen wordt. Ze worden namelijk traditioneel geraapt, verkocht en verzameld door vrouwen uit West-Afrika. En dat is dus precies waar de bijnaam ‘Women’s Gold’ vandaan komt.

20 miljoen vrouwen

De vrouwen koken de noten op houtvuur tot boter. Dit lijkt een eenvoudig proces, maar er is veel brandhout voor nodig en er komt veel CO² bij vrij. Het is dan ook niet gek dat maar liefst 20 miljoen vrouwen hier direct bij betrokken zijn. Nadat de boter klaar voor gebruik is, verkopen de vrouwen het op de lokale markt. Zo verdienen ze er wat geld aan.

In actie

Geld verdienen is door de toenemende populariteit van sheaboter niet vanzelfsprekend voor deze vrouwen. De mensen achter hulporganisatie ICCO (in samenwerking met de Vogelbescherming en gefinancierd door de Postcode Loterij) helpen daar een handje bij mee. Ze gaan meer sheabomen planten, de lokale bevolking trainen om hun producten duurzaam te produceren en leren hoe ze hun sheanoten moeten opslaan voor een langdurig proces. Onder andere ter gelegenheid vindt op 16 april de derde Europese conferentie van de Global Shea Alliance plaats op het hoofdkantoor van ICCO in Utrecht. Vrouwencoöperaties die de sheanoten rapen tot aan cosmeticabedrijven als Nature’s Choice en Olvea zijn daarbij aanwezig.

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron: ICCO | Beeld: IStock