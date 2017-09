Zo word jij je eetbuien de baas

Het is een fenomeen waar veel vrouwen mee kampen en wat ontzettend lastig en verdrietig kan zijn: eetbuien. Soms lijkt het naar binnen werken van tien chocolate chip cookies de enige oplossing tegen een rotgevoel. Maar achteraf voel je je niet écht top. Met deze tips kun je je eetbuien de baas worden.



Emotie-eten

Een eetbui, of emotie-eten, is het eten van heel veel calorierijke producten in een korte tijd waardoor je een kick ervaart en andere gevoelens even niet voelt. Eetbuien komen in verschillende gradaties, van een ‘snaaibui’ na een slechte nachtrust tot een herhaald patroon van eetbuien meerdere keren per week. Eén ding hebben deze buien gemeen en dat is dat ze niets oplossen. Integendeel, ze zorgen na die korte kick vooral voor een rotgevoel en misselijkheid. En de cijfertjes op de weegschaal worden er ook niet lager van. Natuurlijk gaat het oplossen van een eetprobleem niet vanzelf en is er veel wilskracht voor nodig. Maar deze tips kunnen je wellicht een beetje helpen.

Luister naar je gevoel

Probeer een patroon te ontdekken in je eetbuien. Komen ze rond een bepaald tijdstip op of juist na een negatief bericht? Noteer de momenten waarop je een eetbui hebt en welk gevoel je hebt op zo’n moment. Door inzicht te krijgen in dit patroon, kun je duidelijk krijgen waarom je op dat moment veel wilt eten en een ander, beter alternatief zoeken.

Ga naar buiten

Voel je je plots heel naar of overvalt je een gevoel van eenzaamheid en voel je een eetbui aankomen? Probeer dan, voor je hand in de koektrommel verdwijnt, je schoenen aan te trekken en naar buiten te gaan. Een verandering van omgeving kan wonderen doen en de frisse lucht kan het gevoel laten wegzakken.

Praat erover

Je bent echt niet de enige die worstelt met emotie-eten. Door erover te praten met anderen, doorbreek je het taboe bij jezelf en kun je je minder alleen voelen. Voel je een bui opkomen? Bel dan een vriendin, je moeder of tante en praat over je gevoel in plaats van het weg te stoppen. Dit lucht ontzettend op!

Doe verstandig boodschappen

Grijp jij eerder naar koekjes of juist naar hartige hapjes tijdens een eetbui? Probeer te achterhalen welke producten je het liefst naar binnen werkt en haal die dingen niet meer in huis. Wat in je kastjes ligt, eet je ook op. En de stap om speciaal boodschappen te gaan doen is vaak zo groot, dat een eetbui onbeantwoord blijft.

Wees niet té streng voor jezelf

Ontzeg jezelf geen maaltijden en probeer ook niet alleen maar gezonde dingen te eten. Door jezelf helemaal niets lekkers meer te gunnen, zul je er steeds meer trek in krijgen. Het gevolg? Na het eten van – vooruit – een stukje chocola, eet je geheid de hele reep op. Probeer een goede balans te vinden in jouw eetpatroon, waarbij je af en toe best een stukje taart kunt eten.

