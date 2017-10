Zo werk je succesvol vanuit huis

Je eigen baas zijn heeft zo zijn voordelen. Je kunt ongestoord tot het middaguur in je pyjama werken, ongegeneerd koffie leuten tijdens kantooruren én hoeft geen verantwoording af te leggen naar een baas. Maar er zit ook een keerzijde aan de medaille.

Want de vrijheid die je als freelancer hebt is ontzettend fijn, maar is tegelijkertijd ook je grootste vijand. Want zelfs met hijgende deadlines in je nek, of een ontzettend belangrijke afspraak in het vooruitzicht, is er niemand die tegen je zegt dat je nu écht aan de slag moet gaan.

En da’s best lastig. Hoe zorg je ervoor dat je niet het merendeel van je kostbare tijd doorbrengt in je favoriete koffiebar? Oftewel: hoe werk je succesvol vanuit je met zorg ingerichte home office? Flair deelt tips!

Creëer een werkplek

Wil je iedere dag gemotiveerd aan de slag kunnen gaan, zorg er dan voor dat je niet in je bed blijft zitten met je laptop op schoot. Op die manier blijf je in de ‘chill modus‘ en zullen die productieve gevoelens écht niet komen. Creëer dus een plekje in huis – een bureau is al genoeg – waar je werkt. Probeer die plek ook alleen voor werk te gebruiken, en pas andere dingen op je laptop te gaan doen als je van je werkplek weggaat. Zo kun je werk en privé toch nog een beetje gescheiden houden.

Werktijden

Er is geen baas die in de gaten houdt of je wel op tijd op kantoor bent, en dat is heerlijk. Maar probeer voor jezelf toch een bepaald ritme aan te houden, en vaste werktijden te creëren. Natuurlijk kun je na een feestje best wat later beginnen en dus ook tot later doorwerken, maar een werkschema geeft je houvast. Het zorgt ervoor dat je op tijd begint, maar ook dat je niet 24/7 aan het werk bent.

Belangrijke taken eerst

In de ochtend ben je het meest alert en schijn je het beste te kunnen nadenken. Probeer dus niet je frisse energie te verspillen aan het beantwoorden van je mails, maar begin eerst met belangrijke taken waar je je creativiteit voor moet gebruiken. Daarna heb je alle tijd om verder te werken, en minder creatieve dingen zoals je email of administratie te doen.

Frisse lucht

Probeer tussen het werken door wat beweging en frisse lucht te krijgen. Al is het maar tien minuutjes na het eten van je lunch. Loop een blokje om en haal eventjes een frisse neus. Hierdoor kun je weer helder nadenken en met een nieuwe blik verder gaan aan het afwerken van je to-do lijstje. Werkt ook ideaal tijdens een inspiratiedipje.

Orde in de tent

Een ding wat bijna iedere freelancer niet leuk vind aan eigen baas zijn, is het doen van de financiële zaken. Maar stel dit niet uit! Want ook je geldzaken op orde hebben, is een -erg belangrijk- onderdeel van een succesvol eigen bedrijf runnen. Maak er gewoonte van om iedere dag in een bestandje te noteren hoelang en waaraan je gewerkt hebt. Probeer ook bonnetjes, treinkaartjes en dergelijke in de avond gelijk in een map te doen, zodat je ook deze zaken inzichtelijk hebt. Dit is niet leuk om te doen, maar scheelt héél veel gedoe. Promise!

Vraag hulp

Ben jij een rekenwonder? Dan kun je prima je eigen boekhouding doen. Maar ben je niet zo goed met cijfertjes, doe jezelf dan een lol en neem een goede accountant. Die hoeft helemaal niet duur te zijn, maar scheelt je heel veel uitzoekwerk en paniekmomenten.

Sport

Van hele dagen stilzitten achter je bureau word je niet gelukkig, al lijkt het soms alsof je echt geen tijd hebt om er ook maar voor een half uurtje achterweg te gaan. Maak – ondanks drukte – toch tijd voor sport. Twee keer in de week is al voldoende. Tijdens sport ben je niet met je hoofd bezig, maar met je lijf. En dat is een hele goede manier om stressgevoelens te laten gaan!

Verandering van omgeving

Af en toe is het gewoon té moeilijk om je te concentreren thuis. Ga daarom af en toe naar een andere plek toe om te werken. Denk aan een leuk en inspirerend restaurantje waar de Wifi goed werkt natuurlijk. Trakteer jezelf op die lekkere chai tea latte en een flinke punt cheesecake, en maak er een waar feestje van. Verandering van omgeving werk erg inspirerend en kan plots voor een grote inspiratie boost zorgen. Nog een leuke bijkomstigheid: je kunt er nog netwerken ook!

Rustmomenten

Als je van je passie je beroep hebt gemaakt, ben je een lucky person. Maar er ligt wel een gevaar op de loer, en dat is de vage scheidslijn tussen werk en privé. Nog eventjes een artikel afschrijven in de avond, nog héél even je administratie bijwerken, nog een uurtje en dan ga je écht eten… In de opstartfase van je bedrijf zijn zulke opofferingen haast onontkoombaar, maar probeer al snel ook rustmomenten in te plannen. Na een bepaalde tijd niet meer bereikbaar zijn via telefoon en mail is daar een onderdeel van, net als het stoppen met werken na bijvoorbeeld het avondeten. Zo zorg je ervoor dat je niet doordraait, niet binnen no time overspannen bent en dus op een gezonde manier je bedrijf kunt runnen. Pluk je later de vruchten van!

Beeld: Giphy, Shutterstock