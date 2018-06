Zo maak je voor eens en altijd korte metten met je buikje en love handles

Je werkt je enorm in het zweet in de sportschool, zit elke ochtend aan een bakje kwark met noten, en hebt de alcohol en suikerrijke drankjes de deur gewezen. Tóch willen die ellendige muffintop en de welbekende love handles allesbehalve verdwijnen. En dat is op zijn zachtst gezegd frustrerend. Want wat doe je nou precies fout?

Ook opgevallen dat je vaak het snelst aankomt bij je buik en heupen? Da’s dus niet zo gek, aangezien dit, helaas, genetisch bepaald is. Nadat elk pondje door het mondje is gegaan, eindigt het dus vaak in deze zone. Maar, dat betekent niet dat je dit kunt beperken. Er zijn namelijk een aantal dingen die je kunt doen om zo min mogelijk bij je buik aan te komen.

1. Verspreid je calorie-inname over de loop van de dag in enkele kleine maaltijden

Eet jij in de ochtend en tijdens de lunch te weinig, dan zul je merken dat je ’s avonds zin hebt in een flinke portie. Dit zorgt namelijk voor een verhooge bloedsuikerspiegel, waardoor je dus sneller aankomt. Probeer ’s avonds dus juist een lichtere maaltijd dan overdag te eten.

2. Drink alcohol met mate

Iedereen weet dat alcohol soms meer stuk kan maken dan je lief is. Dat geldt niet alleen voor de relationele sfeer, maar ook voor je lijf. Zodra jij te veel alcohol drinkt, ga je dit zien aan de welbekende zwembandjes. Uit onderzoek van The Journal of Nutrition is dan ook gebleken dat mensen die vier à vijf glazen na elkaar dronken, méér buikvet hadden dan degenen die het gewoon bij één drankje hielden. Op zich logisch. Maar wist je ook dat uit hetzelfde onderzoek bleek dat mensen die helemaal geen alcohol drinken méér buikvet hadden dan de mensen die af en toe dronken. Geen reden om de alcohol helemaal te laten staan dus!

3. Eet meer antioxidanten en gezonde vetten

Probeer twee keer per week vette vis zoals zalm, tonijn of makreel te eten. Dit zijn namelijk gezonde vetten die je lijf gewoonweg nodig heeft. Daarnaast is het ook aan te raden om ontstekingen – die zorgen ervoor dat het makkelijker vet opslaat rond je buik – te voorkomen of aan te pakken met antioxidanten. Deze vind je bijvoorbeeld in groente en fruit, maar ook in noten, pitten, zaden én pure chocolade. Al moet je daarvan natuurlijk ook weer niet té veel eten.

4. Eet minder bewerkte vetten

Ruil bewerkte vetten in voor andere koolhydraten zoals volkorenproducten, groenten en fruit, kan je eindelijk kortte metten maken met buikvet. Vezels helpen je namelijk om af te vallen, en dus kun je beter hier voor kiezen.

Bovenstaande dingen kunnen je dus helpen om voor eens en altijd afscheid te nemen van je buikvet. Maar, weet wel dat je maar één keer leeft en het dus oké is om af en toe eens lekker te zondigen!

