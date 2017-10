Alvast voor morgenvroeg: zó laat kun je het beste ontbijten

Ontbijt jij altijd meteen zodra je wakker bent of wacht je liever een tijdje? Uit nieuw onderzoek is gebleken dat dít de beste tijd is om ’s ochtends wat te eten.

Het beste is om te ontbijten één uur nadat je wakker bent geworden. Voor de mensen met haast ’s ochtends betekent dat toch beter even pas wat nuttigen op het werk. Voor de lunch geldt dat je deze weer vier à vijf uur daarna eet. Deze routine zorgt er ook voor dat je minder zin hebt om te snacken, omdat je gewend raakt aan een bepaald eetritme.

Bron: MarieClaire | Beeld: Shutterstock