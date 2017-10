Zó kom je eindelijk van nagelbijten af

Nagelbijten, een slechte gewoonte die velen van ons maar moeilijk af kunnen leren. Nagelbijten is niet alleen slecht voor je nagels, het kan ook nog eens gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Zo bleek namelijk uit onderzoek dat je een groot aantal bacteriën van onder je nagels binnenkrijgt en dit de kans op ziekte vergroot. Wellicht heb je al eens geprobeerd om deze gewoonte af te leren, maar met deze tips zou het echt moeten lukken!

Lees ook: Geen pen bij de hand? Neem dan deze nagels

1. Koop een fidget spinner

Fidget spinners, dat soort van speelgoed dat een ware hype werd, is eigenlijk heel nuttig. De spinners zijn geen speelgoed, maar een manier om je te helpen focussen en afleiding te geven. Vele ex-nagelbijters zweren bij deze spinners omdat ze iets in hun handen hebben en daardoor minder snel bijten, en de spinners de afleiding geven die je anders in het nagelbijten zou zoeken.

2. Neem nepnagels

Niet de ideale oplossing, maar omdat deze veel lastiger af te bijten zijn, zou het best nog weleens kunnen helpen om je nare gewoonte af te leren. Daarnaast kost het nogal wat, zo’n manicure, dus denk je misschien wel twee keer na voor je op je nagels kauwt.

3. Gebruik een speciale topcoat

Er zijn meerdere (blanke) topcoats te verkrijgen die moeten helpen tegen nagelbijten. Zeg nu zelf, met zo’n vies smaakje, wil je je nagels toch helemaal niet meer in je mond stoppen.

4. Heb altijd een nagelschaartje en vijl bij je

Je begint vaak met bijten doordat er ergens een haakje of scheurtje in je nagel zit. Zorg daarom dat je altijd een vijl of nagelschaartje bij je hebt, dan heb je geen excuus om je nagel af te bijten.

Bron: Refinery29 | Beeld: iStock