Zo kom je aan die rimpelige vingers in bad

Heb jij je altijd al afgevraagd waarom je vingertoppen zo gaan rimpelen als je langer dan een halfuur in bad ligt? Misschien vind je het maar vervelend en denk je dat het geen enkele functie heeft, maar het is best fascinerend waarom je lichaam dit doet.

Lees ook: Snoezig badderen: deze Hello Kitty-bath bombs zijn echt té cute

Als iets nat is, is het in veel gevallen lastiger om vast te pakken. Je lichaam heeft daar een trucje voor en dat heeft alles te maken met die rimpelige vingers. Wanneer je (lang) in bad zit, gaat je lichaam over op een soort overlevingsmodus – zo ontdekken onderzoekers van de Newcastle University. Je vingertoppen spelen daarop in en de rimpels ontstaan zodat je meer grip hebt op natte, gladde voorwerpen.

In het onderstaande filmpje krijg je een uitgebreide uitleg over je rimpelige vingers. Aha!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: NSMBL, Marie Claire UK