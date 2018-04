Zo heb jij geen last meer van hersenmist: 5 simpele oplossingen

Heb je het idee dat er altijd watten in je hoofd zitten? Lijkt het wel alsof je voortdurend in een slaapmodus zit? Kun je vaak niet op woorden komen of ben je soms ineens je oriëntatie kwijt? Dan kun je last hebben van hersenmist of brain fog. Gelukkig is er wat aan deze vervelende klachten te doen.

Wat is hersenmist (brain fog)?

Hersenmist is een verzameling van verschillende symptomen:

• Je kunt niet helder denken

• Je voelt je moe en bent humeurig en prikkelbaar

• Je hebt moeite met veel cognitieve vaardigheden, zoals impulscontrole, rekenen en plannen

• Je bent schrikachtig, gedesoriënteerd en/of angstig

Daarnaast kunnen algemene gezondheidsklachten ook horen bij dit syndroom. Denk aan:

• Slapte

• Hoofdpijn

• Maag- en darmklachten

• Duizeligheid

• Allergieën

• Slaapproblemen

• Somberheid

• Gebrek aan motivatie

• Laag libido

• Milde depressie

Dit helpt bij hersenmist

Hersenmist is niet alleen lastig, maar kan je ook onzeker maken. Misschien schaam je je ook. Vooral als je het idee hebt dat je af en toe even ‘weg’ bent en helemaal niet weet wat er speelt. Toch kun je zelf wat aan hersenmist doen. Dit zijn vijf simpele oplossingen:

1. Beperk je suikerinname, maar eet wel gezonde koolhydraten

Minder suiker eten is de eerste stap op weg naar een helder hoofd. Hersenmist hangt namelijk samen met ontstekingen in ons lichaam. Sterk bewerkte koolhydraten als suiker bevorderen het ontstaan daarvan. Minder suiker eten betekent niet alleen koffie zonder suiker, maar ook veel bewerkte producten kun je voortaan beter laten staan. Voeding uit pakjes en zakjes zitten namelijk vol geraffineerde koolhydraten. Ga daarentegen niet helemaal koolhydraatvrij leven, want dat kan hersenmist juist verergeren. Je krijgt dan namelijk ook geen gezonde koolhydraten binnen, die juist ontstekingsremmend werken. Kies bijvoorbeeld voor voedingsmiddelen als zoete aardappels, walnoten, avocado en oergranen. Hiermee vang je twee vliegen in één klap, want deze gezonde producten verbeteren ook nog eens je focus en geheugen.

2. Eet voldoende eiwitten en gezonde vetten

We hebben aminozuren en vetzuren nodig om helder te kunnen denken. Onze hersenen werken namelijk op deze stoffen. Eet dus voldoende complete eiwitten, zoals verse vis, vers vlees, eieren van grasgevoerde kippen en zuivelproducten (als je ertegen kan). Dan weet je zeker dat je alle aminozuren binnenkrijgt die je hersenen nodig hebben.

Je hersenen kunnen ook niet zonder gezonde vetten, zoals omega 3-vetzuren. Deze werken bovendien ontstekingsremmend en gaan hersenmist dus tegen. Gezonde vetzuren vind je in de volgende producten:

• wildgevangen vis

• vlees van grasgevoerde dieren

• eieren

• extra vierge olijfolie

• kokosolie

• avocado

• noten

• zaden

Zet deze voedingsmiddelen dus dagelijks op het menu als je hersenmist wilt tegengaan. Ongezonde vetten, zoals gehydrogeneerde oliën, kun je beter vermijden. Deze stimuleren namelijk het ontstaan van ontstekingen.

3. Zorg voor voldoende slaap

Eén van de snelste manieren om je hersenen beter te laten werken is door voldoende te slapen. Als je minimaal zeven uur per nacht slaap krijgt, blijven de hormonen in je hersenen namelijk beter in balans. Een slaaptekort kan zelfs aan de basis liggen van hersenmist, dus ga vanaf nu eens écht op tijd naar bed.

4. Beweeg op een gezonde manier

Bewegen is goed voor je, want het gaat ontstekingen tegen en maakt je energieker. Te veel beweging kan echter je hormonen uit balans brengen en je alleen maar vermoeider maken. Wissel ontspanning dus af met ontspanning en neem minimaal één tot twee dagen rust tussen je workouts. Ook belangrijk: doe vooral iets wat je leuk vindt, want dat geeft energie.

5. Check je hormonen

Een traag werkende schildklier, bijnieruitputting of chronisch vermoeidheidssyndroom kunnen de klachten van hersenmist verergeren. Ga bij aanhoudende hersenmist dus even langs de dokter om je hormonen te laten checken. Je arts kan je helpen om je hormonen weer in balans te krijgen. Ook een burn-out en de ziekte van Lyme kunnen de oorzaak zijn van hersenmist.

Houden je geheugen- en concentratieproblemen aan of vertrouw je de klachten niet? Dan is het altijd een goed idee om een bezoekje aan de huisarts te brengen.

Tekst: Annemiek (Floraa Health Blogger) | Beeld: iStock