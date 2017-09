Zo ga je om met pestgedrag op de werkvloer

Het is de week tegen pesten en daarom nemen we graag de tijd hier wat aandacht aan te besteden. Hoewel het thema zich richt op jongeren en online pestgedrag, is dit niet de enige plek waar pesten zich manifesteert. Velen lijden onder pestgedrag op de werkvloer. Hoe ga je daar eigenlijk mee om?

Of jij nu het slachtoffer bent van pestgedrag of hier getuige van bent, er is altijd iets te doen. Jaarlijks zijn zo’n half miljoen mensen het slachtoffer van pestgedrag op de werkvloer, waarvan bijna een ton structureel. Dit is natuurlijk onacceptabel. Pestgedrag op de werkvloer kan lijden tot psychische schade en grote problemen. Ben jij er getuige van? Dan is het je plicht hier iets aan te doen.

Getuige

Doe jij er als getuige niets aan dat een collega gepest wordt, dan ben je in principe medeplichtig aan dit gedrag. Wellicht ben je bang dat de pester zich naar jou keert of wil je geen klikspaan zijn. Toch zijn er genoeg andere dingen die je kunt doen. Binnen je bedrijf is waarschijnlijk een OR of ander orgaan waar je (al dan niet anoniem) melding kunt maken van het pesten. Daarnaast kun je ten alle tijden het gesprek met de gepeste collega aangaan. Door erover te praten haal je het onderwerp uit de taboesfeer en kun jij je collega steunen.

Slachtoffer

Praat erover! Dit is de belangrijkste tip. Blijf hier niet in je eentje mee rondlopen, want dan zal er sowieso niets veranderen. In gesprekken die je met je baas of leidinggevende hierover hebt, moet je afspraken maken en deze zwart op wit hebben. Jouw baas is verplicht je te helpen en zo kun je ervoor zorgen dat er daadwerkelijk iets gebeurt.

Kom voor jezelf op. Het is misschien lastig, maar dit is een belangrijke stap. Besef dat je waardevol bent en dat niemand het recht heeft jou het leven zuur te maken.

En, tot slot, wees niet bang om hulp te vragen. Kom je er alleen niet uit? Zoek dan hulp binnen of buiten je bedrijf. Dit is niet zwak, maar juist sterk. Met de juiste hulp kan de situatie veranderd worden.

Bron: Pesten op de werkvloer | Beeld: iStockphoto