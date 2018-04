Zó blijf je gezond en fit als je hele dagen op het terras doorbrengt

‘Summerbodies are made in the winter’. Zo wordt altijd gezegd, maar dat betekent dus niet dat je met de mooie temperaturen in de lente je dieet kunt laten varen. Geen paniek: met deze tips overleef jij het terrasjesweer met gemak.

1. Neem weinig geld mee

De eerste zonnestraaltjes laten zich zien en jouw vriendinnen zitten te springen om naar het terrasje te gaan. Laat je niet kennen en ga gezellig mee. Maar let er op hoeveel geld je meeneemt (of uitgeeft). Zo kom je niet in de verleiding om veel drankjes te bestellen én die bitterballen kun je dan gewoonweg niet betalen.

2. Bestel water of spa rood met citroen

Je hoeft echt niet bij elke terrasbezoek een zoete cocktail of een wijntje te bestellen. Kies eens voor een watertje of spa rood. Je vriendinnen zullen je misschien wel saai vinden, maar jij paradeert zometeen met het volste vertrouwen in je bikini terwijl zij zitten te klagen over hun vetjes.

3. Eet van tevoren

De supermarkt bezoeken terwijl je honger hebt, wordt al jaren afgezworen. Maar hetzelfde geldt eigenlijk voor het terras. Als je van tevoren gezond eet, kom je niet snel in de verleiding om eenmaal daar een vette snack te bestellen. Je zit immers toch al vol.

4. Vertrek op tijd

Het is verleidelijk om alle zonnestraaltjes mee te pakken en dus tot het einde te blijven zitten. Maar als je echt wilt strijden voor het perfecte zomerlichaam, kun je beter iets eerder vertrekken. Die tijd kun je weer besteden aan een wandeling door het park of een rondje extra fietsen. En die keuze zal je nog eens geld besparen ook.

5. Stel een alternatief voor

Je hoeft niet altijd naar het terras. Stel eens iets anders voor, zoals een (gezonde) picknick in het park. Zo kunnen jullie alsnog bijkleuren, maar weet je zeker dat je van de ongezonde snacks afblijft. Je neemt immers alleen maar gezonde dingen en water mee. En als je even je benen wilt strekken, heb je daar de ideale kans voor een powerwalk. Dat zijn twee vliegen in één klap.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: iStock