Zo beïnvloedt jouw telefoongebruik je kinderen

Even snel op je telefoon kijken als er een appje binnenkomt of op Facebook scrollen terwijl je eigenlijk met je kinderen aan het spelen bent. Bijna elke ouder maakt zich er weleens schuldig aan. Maar welk effect heeft al dat gestaar naar je schermpje eigenlijk op jouw kroost?

Korte aandachtsspan

Jouw telg zal later een korte aandachtsspan hebben als jij vaak op je mobiel kijkt. Het is namelijk bewezen door psychologen dat er een direct verband bestaat tussen hoe lang ouders aandacht hebben voor hun baby en de concentratie van dat kind. Hoe langer de ouders ook aandacht hadden voor het speeltje van de dreumes, hoe langer het er ook zelf op kon focussen.

Onbelangrijk en onzeker

Misschien nog wel erger, je kleine kan zich onbelangrijk en onzeker voelen als je niet op hem of haar reageert doordat je bezig bent met je mobiel. Als je bedenkt dat meer dan 70% van de volwassenen de smartphone gebruikt tijdens het eten en daardoor wel eens traag reageert, is dat wel zorgelijk. Wel 32% van de kinderen geeft dan ook aan zich onbelangrijk te voelen als hun ouders worden afgeleid door het mobieltje.

Wat kun je eraan doen?

Een voor de hand liggende oplossing is duidelijke regels over het smartphone-gebruik in huis. En je daar dan ook aan houden! ‘Geen schermpjes tijdens het eten’ is al een goede om mee te beginnen.

Bron: Libelle.nl | Beeld: Shutterstock