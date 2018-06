De zin en onzin van het vitamine-infuus: kan het je gezondheid écht verbeteren?

Heb je al gehoord van het vitamine-infuus? Volgens celebs zou het de nieuwe botox zijn. Anderen claimen dat het je gezondheid sterk kan verbeteren en je zelfs zou kunnen beschermen tegen allerlei ziektes. Kan een infuus met vitamines je gezondheid écht verbeteren?

Het idee van het vitamine-infuus is dat wanneer voedingsstoffen direct in je bloedbaan komen en dus je spijsverteringsstelsel omzeilen, je cellen veel meer van deze voedingsstoffen toegediend krijgen. Dat zou ideaal zijn voor mensen met een lekkende darm en andere gezondheidsproblemen. Maar als dat inderdaad zo is, wat is dan het voordeel voor je gezondheid?

Vitamine-infuus: voordeel of niet?

Vooral aan een vitamine C-infuus worden talloze gezondheidsvoordelen toegeschreven. Deze werking lijkt echter niet onderbouwd te zijn door gedegen onderzoek. Er is zelfs een onderzoek waarbij een nepmiddel net zo ‘goed’ werkte als een vitaminecocktail via een infuus. Er lijken alleen aanwijzingen te zijn dat vitamine C gezonde cellen helpt beschermen. Toch zijn er artsen die deze en andere vitamines voor andere toepassingen via een infuus toedienen.

Waarom artsen soms een vitamine-infuus inzetten

Er zijn artsen die zweren bij een infuus met vitamine C en B voor en na operaties. Mensen zouden een operatie beter doorkomen en ook sneller herstellen. Ook zijn er zijn artsen die een vitamine infuus inzetten bij de ziekte van Pfeiffer en ontstoken keelamandelen, als antibiotica niet helpt.

Niet voor iedereen geschikt

Toch waarschuwen ook deze artsen dat een vitamine-infuus niet bij iedereen helpt en ook niet voor iedereen geschikt is. Daarom nemen ze vooraf bloed af en doen ze uitgebreid lichamelijk onderzoek.

Vitamine B12-tekort

Andere artsen zetten een infuus met vitamine B12 in bij mensen die problemen hebben met het opnemen van deze B-vitamine. Het infuus zou soms kunnen helpen bij klachten door een vitamine B12-tekort. Toch zijn er ook risico’s aan dit infuus verbonden. Zo blijkt het de werking van bepaalde medicijnen te beïnvloeden. Bovendien spreken onderzoekers elkaar tegen.

Er zijn onderzoeken die aantonen dat vitaminepillen net zoveel effect hebben als injecties met vitamine B12. Er bestaan echter ook onderzoeken waaruit blijkt dat vooral ouderen zouden kunnen profiteren van een infuus met vitamine B12.

Waarom zweren sommige celebs bij een vitamine-infuus?

Dat sommige celebrities een vitamine infuus gebruiken, gaat vooral over het vermeende antikatereffect en het effect van vitamines op je uiterlijk. Een infuus met vitamine C zou de aanmaak van collageen verbeteren en helpen tegen cellulite. En als je de aanbieders van zo’n infuus moet geloven, voel je je erna gesterkt, vol leven en klaar om van alles aan te pakken. Maar zoals we al zagen, zit dat waarschijnlijk in je hoofd.

Wat betekent dit voor jou?

Als je gezond bent, zou je volgens artsen niet aan een vitamine-infuus moeten beginnen als het om je uiterlijk en gezondheid gaat. Sowieso mag het nooit in de plaats komen van gezonde voeding en lifestyle. Als je voldoende voedingsstoffen via je voeding binnenkrijgt, heeft een vitamine infuus ook geen duidelijke voordelen voor je. Eerder nadelen.

Wat zijn de nadelen van een vitamine infuus?

Net als iedere andere medische ingreep brengt een vitamine-infuus risico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuisbacteriën en of allergische reacties op de gebruikte materialen. Hoge doses vitamines kunnen bovendien het gehalte aan andere vitamines, enzymen en mineralen beïnvloeden.

Wat te doen bij gezondheidsproblemen?

Volgens artsen kun je bij gezondheidsproblemen beter oorzaak van je klachten aanpakken dan naar een vitamine-infuus grijpen. Als je bijvoorbeeld werkt aan de gezondheid van je darmen, dan neemt je lichaam de vitamines uit voeding beter op, waardoor je overall profiteert van een betere gezondheid. Mocht je tóch een vitamine-infuus overwegen ‒ bijvoorbeeld bij de eerder beschreven klachten ‒ overleg dan altijd eerst met je huisarts.

Tekst: Annemiek (Floraa Health Blogger) | Beeld: iStock