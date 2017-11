Zien: Instagrammer Jolielot is eerlijk over Instagram

Marlot Willems is fulltime Instagrammer, en is dag in dag uit bezig met het creëren van hét perfecte plaatje voor in haar Instagram feed. Met haar account @jolielot heeft ze ruim 75.000 volgers verzameld, die haar overladen van lovende comments. Maar hoe is het nou eigenlijk écht als Instagrammer? En hoe is het om altijd bezig te zijn met je uiterlijk?

Lees ook: Instagrammer Jolielot over online succes: ‘Doe vooral geen anderen na’

Om dit uit te zoeken, dook Flair in haar leven. Openhartig vertelt Marlot over haar ervaringen als online influencer, én ze doet een aantal onthullingen. Benieuwd? Bekijk dan gauw onderstaande video.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome