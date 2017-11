Zien: influencers geven zich bloot voor Flair’s Echte Week

Als online influencer sta je continu in de schijnwerper, wat best veel druk met zich mee kan brengen. Jezelf van de beste kant laten zien, is dan ook vaste prik. Om te laten zien dat er áchter het perfecte plaatje op social media ook een persoon met onzekerheden staat – net zoals jij en ik – heeft Flair voor de Echte Week drie bekende Youtubers zónder make-up gefotografeerd.

Youtuber en blogger Cyntia Schultz, vlogger en presentatrice Laura Poticorvo en transgender Youtuber Jessie Maya zijn zo dapper geweest om hun angsten opzij te schuiven en zonder ook maar een klein beetje foundation voor de lens te kruipen. Vonden ze het eng, of ging het ze juist heel gemakkelijk af? Dat zie je in onderstaande video.

Deze hele week gebruikt Flair de hashtag #ditbenikecht. Hiermee wil Flair vrouwen oproepen om blij te zijn met zichzelf. Niemand is perfect of hoeft dat te zijn. Deel een foto van jouw pure zelf, door de hashtag op sociale media te gebruiken. Want je bent prachtig zoals je bent!