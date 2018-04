Maak je voeten heerlijk zacht met dit handige trucje

Nu de temperaturen buiten steeds meer toelaten dat we open schoenen kunnen dragen, is het tijd om onze voeten eens in de watten te leggen. Zo maak je ze klaar voor dat lekkere weer.

Want door dat gure omstandigheden van de afgelopen periode, kan het goed zijn dat jouw huid daar ook flink onder te lijden heeft gehad. Je voeten zijn droog, zitten vol velletjes en zijn nog niet echt klaar om aan de hele wereld geshowd te worden. Met een bananenschil zijn al deze problemen verleden tijd.

Zachte voeten

Een bananenschil? Ja, echt! Je zou het misschien niet verwachten, maar doordat de schil vol aminozuren en vitaminen zit, maakt het je voeten weer heerlijk zacht. Zo ga je te werk: wrijf met de binnenkant over je voetzolen. Laat dit vervolgens even intrekken, spoel het af en voilà: als je dit elke dag doet, ben je zo helemaal klaar voor de lente en zomer.

Masker

Mocht je nu nog een stapje verder willen gaan, dan kun je van de banaan ook nog een heerlijk maskertje maken voor je voeten. Prak een rijpe baan, smeer het papje op je voeten en laat 10 tot 15 minuten intrekken. Spoel alles af met lauw water en laat je voeten daarna nog 5 minuten weken in koud water. Nog een lekkere crème erover na het afdrogen en dan kunnen die sandaaltjes al snel weer uit de kast gehaald worden.

