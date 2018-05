Waarom hoort de één Yanny, terwijl de ander Laurel hoort?

Het was gisteren hét fragment van de dag: Yanny vs Laurel. De een hoorde sterk de ene naam, terwijl de ander precies het tegenovergestelde opving. Hoe kan het nu dat mensen hierin twee verschillende woorden kunnen onderscheiden?

Lees ook: Mindfuck: is dit de nieuwe ‘dress’?

Want hoe erg je ook de discussie hebt gehad met je partner, er is niet een naam ‘goed of fout’. Je kunt beide opties horen en alle twee de namen zijn ook terug te vinden in het fragment. Anders dan bij ‘The Dress‘ dus, waar het ding in het echt maar echt één bepaalde kleurstelling had. Voor wie het gemist heeft, hieronder kun je het beluisteren.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) 15 mei 2018

Frequentie

Lars Rieke, docent auditieve neurowetenschappen aan de Universiteit Maastricht, legt aan NOS op 3 haarfijn uit hoe deze mindf*ck nu ontstaat. Een illusie is het volgens hem niet, want ‘bij een illusie neem je iets waar wat er eigenlijk niet is, maar hier hoor je beide woorden. De één op een hoge frequentie en de ander op een lagere frequentie.’ En laat die frequentie nu net de ‘boosdoener’ zijn van alle verwarring. Rieke vervolgt: ‘Doordat de verhouding tussen de frequentie precies op een grens ligt, waarop veel mensen gehoorverlies krijgen, hoort ongeveer de helft Laurel en de andere helft Yanny.’

Leeftijd

En juist door het verschil in frequentie komt de echte oorzaak boven water. Het zou namelijk afhangen van jouw leeftijd welke naam je duidelijker hoort. Zo horen jonge mensen eerder Yanny, omdat de klank van dit woord een hogere frequentie heeft. Hoe ouder je wordt, hoe minder je deze hoge tonen op zult nemen. Je gehoor gaat steeds ietsjes meer achteruit en daarom hoor je in dit geval vooral Laurel.

Apparatuur

Maar het kan ook zijn dat je de ene keer Laurel lijkt te horen, en de andere keer Yanny. Nee, je gehoor is in die korte tijd niet zó erg achteruit gegaan. Dat heeft weer alles te maken met de soort apparatuur waarop je deze geluidsopname beluistert. Riecke: ‘Een computer, smartphone of koptelefoon kan het geluid net veranderen, waardoor je de ene keer de hoge frequenties (dus Yanny) beter hoort, en de andere keer de lagere (dus Laurel).’ Mysterie opgelost.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: NOS op 3 | Beeld: iStock