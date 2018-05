Einde ‘Yanny of Laurel’-discussie: de tiener achter het audiofragment onthult het antwoord

Deze week was het wereldwijde web in de ban van één ding: het audiofragment waarin sommige mensen het woord ‘Yanny’ herkenden, terwijl andere luisteraars het woord ‘Laurel’ hoorden. Het zorgde voor de nodige discussies, maar daar kan nu voor eens en altijd een einde aan komen.

Cloe Feldman, de YouTuber die het audiofragment met de wereld deelde, heeft bekendgemaakt wat de stem daadwerkelijk zegt. Sorry team Yanny, er wordt toch écht Laurel gezegd in het geluidsfragment.

Schoolproject

Hoewel het niet Cloe was die als eerste het fragment online zette, was het wel haar tweet die het vaakst gedeeld werd. De geluidsopname is afkomstig van de 15-jarige Katie Hetzel, vertelt Cloe in een interview met Inside Edition. Katie zou aan een schoolproject hebben gewerkt en tijdens het proces het woord ‘Laurel’ liet afspelen op vocabulary.com, maar zelf ‘Yanny’ hoorde. ‘Ik hoorde ‘Yanny’ en ik wist dat het niet tussen de woordjes stond die ik moest leren’, aldus Katie. ‘Dus ik liet een vriend ernaar luisteren, en hij hoorde ‘Laurel’.’

Uiteindelijk kwam het fragment via via bij Cloe terecht. ‘Ik had het op Twitter gezet’, vertelt ze. ‘Toen ik de volgende ochtend wakker werd schreven allerlei beroemdheden en nieuwsmedia erover. De tweet is echt een eigen leven gaan leiden.’

Vlog

Katie en Cloe hebben inmiddels samen een vlog gemaakt waarin uitgelegd wordt wat er nu gezegd wordt. En hoorde jij al die tijd al ‘Laurel’? Dan had jij het bij het rechte eind!

Bron: Editie NL | Beeld: iStock