Xena (23) doet regelmatig mee aan klinische onderzoeken: ‘Ik help de wetenschap én verdien een centje bij’

Medicijnen testen op mensen, het klinkt barbaars. Maar Xena doet regelmatig mee aan klinische studies. Zodat er nieuwe geneesmiddelen op de markt kunnen komen. ‘Ik help de wetenschap én verdien een leuke cent bij.’

Xena (23) is student journalistiek en vindt het een win-winsituatie: bijverdienen én iets goeds doen voor de mensheid.

‘Mijn moeder vertelde een keer dat mijn neven hadden meegedaan aan een klinische studie en daar goed aan hadden verdiend. Mijn interesse was meteen gewekt. Dat leek me ook wel wat, beter dan een heel jaar elke week vakkenvullen. Dus schreef ik me in op de website van een centrum dat klinische studies organiseert. Vanaf dat moment kreeg ik steeds een mailtje als er een nieuwe studie aan kwam. Als ik de studie interessant vond, mailde ik terug dat ik aan het vooronderzoek wilde meedoen. In zo’n vooronderzoek testen ze of je geschikt bent om deel te nemen.’

Tegen heug en meug

‘Ik heb meer aan vooronderzoeken meegedaan dan aan de studies zelf. De ene keer was ik te licht, een andere keer werd de studie geannuleerd of de data kwamen niet uit. De eerste studie waar ik aan meedeed was in 2015. Ik moest medicijnen tegen hiv innemen, zodat onderzocht kon worden hoe die reageren in combinatie met verschillende soorten voedsel. Daarvoor bleef ik twee keer een periode van vijf dagen in het ziekenhuis. Ik moest de medicatie innemen, bijna elk uur bloed geven en al mijn maaltijden volledig en binnen een bepaalde tijd opeten. Leuk is anders: het waren gigantische porties en iedereen weet dat ziekenhuiseten niet echt lekker is. Eén keer kreeg ik een gigantisch en vet ontbijt, dat moest in twintig minuten op. ’s Morgens heb ik al nooit veel honger, dus dat viel zwaar op de maag. Ik had tijdens die studie wat last van mijn darmen, maar ik heb er wel 1750 euro mee verdiend.’

Niet tegen oma zeggen

‘Ik lag in totaal tien dagen in het ziekenhuis. Dat vond ik echt te lang, dus ik heb besloten dat ik alleen nog kortere studies wil doen. Voor de proef die ik binnenkort ga doen, moet ik drie dagen naar het ziekenhuis. Daarna moet ik verspreid over drie maanden nog negen keer terugkomen. Tijdens mijn opname krijg ik een infuus met een medicijn tegen obesitas. Bij de terugkomdagen checken ze of ik ben afgevallen. Ik krijg er in totaal 1600 euro voor. Bang voor bijwerkingen ben ik niet: ik weet dat alles veilig gebeurt en dat ze nooit iets zouden testen op mensen als er geen veiligheidsprocedure aan vooraf is gegaan. Er zijn natuurlijk altijd mensen die denken dat het gevaarlijk is, maar dat komt omdat ze de gang van zaken niet kennen. Mijn omgeving heeft er niks op tegen dat ik dit doe. Alleen tegen mijn oma zeg ik het niet, dan wordt ze alleen maar ongerust. Ik verdien op deze manier leuk bij, maar het is natuurlijk ook mooi meegenomen dat ik er de wetenschap mee help. Zo heb ik niet het gevoel dat ik alleen maar geld aan het binnen harken ben, maar ook dat ik iets goeds doe voor de mensheid. Het is belangrijk dat er nieuwe medicijnen worden ontwikkeld, zieke mensen moeten behandeld kunnen worden. Zolang het kan en past in mijn agenda, ga ik dus nog vaker meedoen. Waarom niet?’

