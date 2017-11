WOW: je kunt dus echt verslaafd zijn aan pizza

Als wij zeggen dat we nu écht een pizza moeten omdat we anders afkickverschijnselen krijgen, dan is dat meestal voor de grap. Toch blijkt dat je wel degelijk écht verslaafd kan zijn aan eten.

Dat komt uit een onderzoek van de de universiteit van Michigan. De onderzoekers onderzochten zowel welke voedingsmiddelen het meest geassocieerd worden met een eetverslaving en ook welke voedingsstoffen de ondervraagden hieraan relateerden. Niet alleen blijkt hieruit dat eten met een hoog vetpercentage vaker gezien werd als verslavend, ook geven de onderzoekers aan dat pizza even verslavend kan zijn als drugs. Wow! Hoe dat kan? Dr. Stephen Neabore leg uit dat: ‘Als je aan mensen een foto van pizza laat zien, of wanneer ze het eten, zou hetzelfde deel van het brein oplichten als het deel die oplicht wanneer je heroïne spuit.’ Best wel schokkend dit…

Hoe meer, hoe beter

En dat niet alleen. Ook wijst het onderzoek uit dat jouw heerlijke slice dezelfde farmacokinetische eigenschappen heeft als bijvoorbeeld heroïne en cocaïne. Dat klinkt ingewikkeld, maar wat dat eigenlijk simpelweg wil zeggen is dat hoe meer pizza je eet, hoe meer genot je ervan hebt. Je kunt er dus eigenlijk niet zoveel aan doen dat je het niet bij één stukje kunt houden.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Shutterstock