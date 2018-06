Heerlijk, een weekend vol wijn en gezelligheid, maar de nasleep is wat minder fijn. Van misselijkheid tot een moe gevoel en hoofdpijn: het is allesbehalve een pretje wanneer je nét een drankje te veel hebt gehad. Maar met die man met de hamer hoef je binnenkort misschien niét meer tegen te komen, want er lijkt hoofdpijnvrije wijn aan te komen.

Het stofje dat voor hoofdpijn kan zorgen, is sulfiet. Dit wordt gebruikt in wijn om het langer houdbaar te maken, maar heeft wél een paar nadelen. Naast dat het een flinke kater kan opleveren, kan het zorgen voor ademhalingsproblemen.

SURE

Maar er is goed nieuws voor iedereen die weleens te diep in het wijnglaasje kijkt: het Nederlandse bedrijf Natural4Sure is erin geslaagd om een natuurlijke variant van sulfiet te maken. En die heeft de naam SURE gekregen.

Conserveringsmiddel

SURE is niet binnen no time ontstaan. Integendeel, onderzoekers van de HAS Hogeschool in Den Bosch hebben er maar liefst 10 jaar aan gewerkt. Het resultaat is een mengsel van citroenmelisse en verschillende kruiden, die samen kunnen dienen als conserveringsmiddel. Het zou wijn ongeveer een jaar goed kunnen houden, zo stelt bedrijfseigenaar Ferencz Deli, en SURE zou geen negatieve invloed hebben op de fijne wijnsmaak.

Duurder

Inmiddels zijn er al 6.500 flessen witte wijn – de markt waarop Natural4Sure zich in eerste instantie zal richten – geproduceerd. En het goede nieuws is dat ze deze zomer al op de markt komen, wat betekent dat je op een zwoele avond al kunt genieten van een verfrissend glaasje wijn zonder hoofdpijn. Maar… elk voordeel heeft zijn nadeel: je moet er heel wat meer voor neertellen dan voor een gemiddelde supermarktwijn. Pas als de productie hoger wordt (nu wordt gesproken over een periode van twee jaar), dan zullen de prijzen flink dalen.

