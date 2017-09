Wetenschappers: ‘Deze groente kun je beter niet eten als je wil afvallen’

Een lading groente maakt iedere maaltijd gezonder en als je wil afvallen, kun je beter kiezen voor een groene salade dan een vette burger. Wetenschappers waarschuwen echter dat niet iedere groente een goede keuze is als je gewicht wil verliezen…

Onderzoekers van Harvard legden de voedingsdagboeken van zo’n 130.000 20-plussers onder de loep. Door deze jarenlang te bestuderen kwamen ze tot de ontdekking dat er één categorie was op het gebied van groenten die op lange termijn een link had met gewichtstoename, namelijk zetmeelachtige groenten. Hieronder vallen groenten als maïs, aardappels en erwten. ‘Maïs is de grootste boosdoener’, aldus de wetenschappers. Zetmeelachtige groenten zouden wel goede vitaminen bevatten, maar ook koolhydraten die gewichtsverlies in de weg zouden kunnen staan.

Wat dan wel?

Fruitsoorten als appels, bessen en peren zouden je wel helpen om op lange termijn gewicht te verliezen. Welke groenten je het beste kunt kiezen? Denk aan broccoli, bloemkool, sla of boerenkool. Zolang ze maar niet te veel zetmeel bevatten.

Bron: Byrdie