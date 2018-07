Watervasten: gezond of gevaarlijk?

Watervasten is de nieuwe dieettrend, maar is het ook gezond? We zetten de voor- en nadelen voor je op een rijtje en geven je tips voor als je watervasten wilt proberen.

Zoals de naam al zegt, drink je bij watervasten alleen water, meestal gedurende vijf tot zelfs veertig dagen. Deze manier van vasten kan allerlei voordelen én nadelen hebben voor je gezondheid.

De voordelen van watervasten

Laten we beginnen met de voordelen. Want watervasten zet een proces in gang waarbij je lijf oude en aangetaste cellen vervangt door nieuwe. Een soort lichamelijke reboot dus. Ook zou watervasten een positief effect hebben op je stofwisselingsorganen.

Zo zou van watervaten je darmflora opbloeien. Dat zou op zijn beurt weer positief werken op je stofwisseling en je gewicht. Er zijn aanwijzingen dat je zeven kilo kunt afvallen als je vijf dagen alleen water drinkt.

Watervasten zou zelfs goed zijn voor je hart en bloedvaten. Je bloeddruk kan na vijf dagen met maar liefst twintig punten dalen. En dan vermindert ook nog de oxidatieve stress in je lijf, die kan zorgen voor vroegtijdige veroudering, vermoeidheid en hersenmist (brain fog).

Tot zover het goede nieuws, want watervasten heeft ook nadelen.

De nadelen van watervasten

Watervasten is een enorme uitdaging, want je mag niets eten terwijl je op een gegeven moment enorme honger hebt. Word je daar niet meteen prikkelbaar van, dan ben je het na een paar dagen wel.

Als je watervasten langer volhoudt, dan kun je ook last krijgen van andere ongemakken, zoals:

Vermoeidheid

Hersenmist (brain fog)

Flauwvallen

En alsof dat nog niet genoeg is, kan langere tijd watervasten een negatief effect hebben op je nieren. Ook kan een bepaald enzym in je lijf afnemen, dat belangrijk is voor je hart, spieren en energieproductie. Watervasten kan dus ook gevaarlijk zijn. Terwijl je het juist doet om je beter te voelen…

Als je zwanger bent, borstvoeding geeft, last hebt van een nierziekte of meerdere medicijnen slikt, is watervasten ronduit slecht voor je. In dat geval moet je zeker niet beginnen aan watervasten.

Wat betekent dit voor jou?

Als je niet zwanger bent of borstvoeding geeft en ook geen last hebt van bovenstaande kwalen, kun je prima één of twee dagen watervasten. Zorg er wel voor dat je niet te veel doet op deze dagen, want dan kun je last krijgen van duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn.

Je kunt ook korter vasten en nog altijd profiteren van de gezonde effecten op je lijf. Bijvoorbeeld met een detox dag, waarop je eiwitrijke of groene smoothies drinkt. Ook met intermittent fasting kun je hetzelfde effect bereiken als met watervasten, maar dan zonder honger en andere ongemakken.

Of je dus aan watervasten begint, hangt af van je lichamelijke conditie, je agenda en je wilskracht. Ben je nieuwsgierig naar wat watervasten met je doet en wil je het wel eens uitproberen, begin dan met één dag en vast niet langer dan twee dagen. Of ga naar een spa waarbij je onder begeleiding kunt watervasten.

Bedenk ook dat er nog meer manieren zijn om iets goeds te doen voor je gezondheid, zoals gezond eten, kleuren of naar een festival gaan.

