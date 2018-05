Waterflesje schoonmaken? Zo vaak in de week moet het

Jouw herbruikbare flesje vul je elke dag weer trouw met water. Je denkt hiermee goed bezig te zijn voor het milieu en dat is ook zo. Toch moet je ook opletten voor je eigen gezondheid.

En dat betekent dat je jouw hergebruikte flesje een stuk vaker een wasbeurt moet geven dan je denkt. Onderzoek van Good Housekeeping Institute toont namelijk aan dat je eigenlijk elke keer dat je jouw waterfles gebruikt, ‘m af zou moeten wassen. In de praktijk betekent dat dus dat zodra jouw water op is, je het flesje even onder de kraan af zou moeten spoelen mét zeep en water. Alleen even door laten stromen met water is daarbij niet voldoende om alle bacteriën te verwijderen. Weten hoe smerig jouw flesje echt is? Dat lees je hier.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Shutterstock